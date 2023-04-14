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Önceki Tahminleri Çıkan Analistin Yeni Gözdesi O! İşte 1’i 3 Yapacak O Altcoin!

Ünlü kripto para analisti Altcoin Sherpa, Dogecoin (DOGE) ve Solana (SOL) için son tahminini paylaşırken, Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin'in sert şekilde yükselmek için hazır göründüğünü söyledi.
13:10
14 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, Dogecoin (DOGE) ve Solana (SOL) için son tahminini paylaşırken, Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin’in sert şekilde yükselmek için hazır göründüğünü söyledi.

LINK’de Yüzde 300’e Varan Yükseliş Bekliyor

Yakından takip edilen kripto para analisti Altcoin Sherpa, yeni bir strateji oturumunda merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘in (LINK) 7,61 dolar olan mevcut fiyat aralığından yüzde 300’e varan bir yükseliş yapabileceği öngörüsünde bulundu.

Analist, LINK‘in yaklaşık bir yıldır akümülasyon aşamasında kaldığını ve bir noktada yukarı yönde bir kırılma yapacağını ancak bunun ayları bulabileceğini belirterek şunları söyledi:

LINK’in aslında akümülasyon modunda olduğuna kuvvetle inanıyorum. Bence bu durum bir süre daha devam edecek. Gerçekten iyi görünüyor, ancak LINK tutuyorsanız paranız için büyük bir fırsat maliyeti olacak ve bunda yanlış bir şey yok. Hareketlenmeye başladığında 2-3 katına çıkması neredeyse garanti. Tüm EMA’ların (Üstel Hareketli Ortalamalar) hepsi sıkılaştı. 200 günlük EMA diğerleriyle eşit durumda. Çok yüksek sıkışma, çok yüksek akümülasyon ve neredeyse bir yıllık akümülasyon söz konusu. Akümülasyon birkaç ay daha sürebilir; akümülasyondan hızla çıkılabilir ya da daha da uzayabilir. Ne olursa olsun güçlü bir şekilde yükselecek.

Dogecoin ve Solana İçin Son Tahminini Paylaştı

LIN’in ardından DOGE‘a geçen Altcoin Sherpa, teknoloji milyarderi Elon Musk’ın Twitter logosunu DOGE logosuyla değiştirdiği bu ayın başında olduğu gibi en büyük köpek temalı kripto parada sürekli volatilite ve geri çekilmeler olabileceği tahmininde bulunarak şu eklemeyi yaptı:

Dogecoin, Elon Musk’ın her türlü hamlesinden, tweet’inden ya da bu konudaki herhangi bir haber ile hareket edebilecek bir kripto para. Bence DOGE’deki pek çok hareketlilikle ilgili olarak gerçekleşecek olan şey bu. Geçmiş fiyat hareketlerine bakarsanız, bu uzun fitillerin, bu büyük fiyat hareketlerinin ve tam geri dönüşü görülen yer kesinlikle çılgınca. Bunun 2-3 kat artması neredeyse kaçınılmaz bir durum.

Son olarak Solana‘ya bakan analist, ağın yerel varlığı SOL‘un temellerinin güçlü gördüğünü iddia etti ve mevcut fiyatlardan 20 doların altına bir geri çekilme olmasını, ardından 32 dolar civarında yükselmesi öngörüsünde bulundu:

Solana iyi görünüyor. Tüm bu EMA’ların hepsi gerçekten güçlü görünüyor. Aslında 26 dolar seviyesinin direnç olduğuna inanıyorum. Bu bölgenin da direnç olması mantıklı çünkü fiyatın bu seviyenin üzerine asla çıkamadığını görebilirsiniz. Fiyatın 30 dolardan 10 dolara kadar düştüğü FTX krizinden bu yana da bu seviyenin üzerinde bir fiyat görmedik. Bence aslında bir geri çekilme göreceğiz. Belki bu yıl biraz daha yüksek olabilir ama 20 doların altına doğru hafif bir geri çekilme görmek beni hiç şaşırtmaz. Ardından ise yükseleceğiz.

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