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  •   Binance TR’den Yeni Etkinlik: Hem Siz Hem Arkadaşınız Birlikte Kazanın!

Binance TR’den Yeni Etkinlik: Hem Siz Hem Arkadaşınız Birlikte Kazanın!

Popüler borsa Binance’in Türkiye kolu Binance TR, hem yeni hem mevcut kullanıcıları kapsayan geniş bir etkinliğe imza atıyor.
11:53
14 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance’in Türkiye kolu Binance TR, hem yeni hem mevcut kullanıcıları kapsayan geniş bir etkinliğe imza atıyor. Yapılan açıklamalara göre kampanyanın Promosyon A ve Promosyon B olmak üzere iki kolu bulunuyor ve her iki promosyona katılım için de burada yer alan kayıt formunu doldurmanız gerekiyor.

Etkinlik Detayları

Yapılan açıklamalara göre Binance TR, hem yeni hem mevcut kullanıcıları kapsayan ve sadece birkaç küçük görevin yerine getirilmesi gereken yeni bir etkinlik başlatıyor. Etkinliğin ödül havuzu 50.000 USDT ve etkinlik tarihi 13.04.2023, 21.00 – 10.05.2023, 21.00 olacak şekilde ayarlanmış durumda.

Yani kullanıcıları kapsayan Promosyon A’dan faydalanabilmek için katılımcıların bazı görevleri tamamlaması gerekiyor. Yeni kullanıcıların ilk olarak bir Binance TR hesabı oluşturması ve kimlik doğrulama sürecini tamamlaması bekleniyor. İkinci olarak banka hesabınızdan herhangi bir miktarda TR yatırmanız gerekiyor. Son olarak ise etkinlik dönemi boyunca TRY işlem çiftlerinde en az 10 USDT eşdeğerinde alım veya satım işlemi tamamlamalısınız.

Öte yandan Promosyon B’den yararlanmak isteyen mevcut Binance TR kullanıcılarının ise öncelikle bir referans kodu oluşturması ve bu kod ile arkadaşlarının platforma kayıt olmasını sağlaması gerekiyor. Daha sonra ise mevcut kullanıcıların, arkadaşlarının, Promosyon A’de yer alan görevleri tamamlamasını sağlaması bekleniyor.

Sizler de bu linki kullanarak kayıt olduğunuzda etkinliğe katılma şansı elde etmiş oluyorsunuz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yapılan açıklamalara göre ödüller “ilk gelen alır” esasına göre dağıtılacak. Buna ek olarak Promosyon A’da her bir görev için ödül havuzu toplamı 2.500 USDT olarak belirlenmiş durumda. Ancak önemli bir nokta var: Görevlerin Katılımcı Sınırları birbirinden bağımsız. Örneğin, 1. Görev için katılım sınırının dolması, diğer 2 görev için ödül alınamayacağı anlamına gelmiyor. Her bir görev ayrı ayrı 2.500 katılımcı ile sınırlı olacak, yani toplamda 7.500 adet ödül dağıtılacak.

Buna ek olarak yine aynı şekilde Promosyon B’den yararlanmak isteyenler için de “ilk gelen alır” esası geçerli olacak ve promosyon havuzu 50.000 USDT olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca Promosyon B için ödüllerin 2.500 katılımcı ile sınırlı olduğunu hatırlatmakta da fayda var.

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