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Bu Merkezsiz Borsada İşlem Yaparak Aylık Ödüller ve Komisyon Ücretlerinden İndirim Kazanabilirsiniz

11:20
14 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkezi olmayan bir borsa (DEX), kullanıcıların geleneksel bir banka veya finans kurumu gibi merkezi bir otoriteye veya aracıya güvenmeden doğrudan birbirleriyle kripto para ticareti yapmalarına olanak tanıyan yenilikçi bir yaklaşımdır. DEX’ler, merkezi borsalara kıyasla daha şeffaf, güvenli ve erişilebilir bir kripto para alım satım yöntemi sunmayı amaçlar.

Merkezi olmayan borsalar, alım satım sürecini otomatikleştiren ve kolaylaştıran blok zinciri teknolojisi ve akıllı sözleşmeler kullanarak çalışır. Eşler arası (P2P) işlemlere olanak tanırlar, yani kullanıcılar alım satım süreci boyunca özel anahtarlarının ve varlıklarının kontrolünü ellerinde tutarak karşı taraf riskini azaltırlar.

Kullanıcılar özel anahtarlarının ve varlıklarının kontrolünü ellerinde tuttukları için, merkezi borsalarla ilişkili hacklenme ve güvenlik ihlali riski önemli ölçüde azalır. DEX’ler tipik olarak kullanıcıların merkezi borsalarla aynı kapsamlı Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) prosedürlerinden geçmesini gerektirmez, bu da daha fazla gizlilik ve anonimlik sağlar. Merkezi olmayan borsalar, merkezi bir otorite olmadan çalıştıkları için hükümet veya düzenleyici müdahalelere daha az maruz kalır. Merkeziyetsizlik, teknik sorunlar veya tek bir kuruluşa yönelik saldırılar nedeniyle sistem genelinde arıza riskini azaltır. DEX’ler genellikle merkezi borsalarda listelenmemiş daha geniş bir kripto para yelpazesini destekler.

Yüksek işlem hacmine sahip güvenilir bir merkezsiz borsa olan dYdX platformuna bu linkten bağlanarak hayat boyu alım satım ücretlerinden %5 indirim kazanabilirsiniz: https://dydx.exchange/r/JQSZROIX

Ayrıca merkezsiz borsalar hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

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