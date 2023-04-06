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Bir kripto para cüzdanıyla blok zincir ağına bağlanarak DEX, yani merkezi olmayan bir borsa kullanabilirsiniz. Bu, merkezi bir borsa kullanmaktan biraz farklıdır; ancak temel ilkeler aynıdır. Bu yazıda, örnek olarak DEX (decentralized exchange) kullanmanın adımlarını inceleyeceğiz.

Adım 1 – Cüzdanınızı Bağlayın: Bir DEX kullanmanın ilk adımı kripto para cüzdanınızı borsaya bağlamaktır. Çoğu durumda, MetaMask gibi Ethereum blok zincirini destekleyen bir Web3 cüzdanı kullanmanız gerekecektir. Metamask ile ilgili bilgi almak için Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir? yazımıza bakabilirsiniz. Cüzdanınızı DEX’e bağladıktan sonra, hesap bakiyenizi görüntüleyebilir ve platformda alım satım gerçekleştiren akıllı sözleşmelerle etkileşime girebilirsiniz.

Adım 2 – İşlem Çiftinizi Seçin: Cüzdanınızı bağladıktan sonra, işlem yapmak istediğiniz işlem çiftini seçmeniz gerekecektir. Örneğin, DAI için ETH veya WBTC için USDT işelemi yapabilirsiniz.

3. Adım – Miktarı ve Fiyatı Ayarlayın: Ardından, işlem yapmak istediğiniz kripto para miktarını ve ödemek istediğiniz fiyatı belirlemeniz gerekecektir. Merkezi borsaların aksine, DEX’ler otomatik bir piyasa yapıcı (AMM) sistemi kullanır, bu da fiyatların arz ve talebe göre algoritmik olarak belirlendiği anlamına gelir. Bu, bir alıcının veya satıcının verdiğiniz emirle eşleşmesini beklemenize gerek olmadığı anlamına gelir ve işlem akıllı sözleşme tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

4. Adım – İşlemi Onaylayın: İşleminiz için miktarı ve fiyatı belirledikten sonra, işlemi cüzdanınızda onaylamanız gerekecektir. Bu, akıllı sözleşmenin yürütülme maliyetini karşılamak için ETH cinsinden küçük bir gaz ücreti ödemeyi içerecektir. İşlemi onayladıktan sonra, akıllı sözleşme işlemi otomatik olarak gerçekleştirecektir.

Adım 5 – Kripto Para Biriminizi Alın: Son olarak, işlem gerçekleştirildikten sonra kripto paranızı cüzdanınıza alacaksınız. Bu işlem, blok zincirinin işlem hızına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Merkezi olmayan bir borsa kullanmanın daha karmaşık olabileceğini ve merkezi bir borsa kullanmaktan biraz daha fazla teknik bilgi gerektirebileceğini unutmamak önemlidir. Ancak, DEX kullanmanın varlıklarınız üzerinde daha fazla gizlilik, güvenlik ve özerklik gibi faydaları ekstra çabaya değebilir.

Piyasada çok sayıda merkezsiz borsa bulunmaktadır. Bunlardan biri de dYdX borsasıdır. dYdX açık, güvenli ve güçlü finansal ürünler oluşturma misyonuyla önde gelen merkezi olmayan bir borsadır. dYdX, Ethereum üzerinde denetlenmiş akıllı sözleşmeler üzerinde çalışır ve bu da ticaret yaparken merkezi bir borsaya güvenme ihtiyacını ortadan kaldırır. dYdX borsasına bu link üzerinden ulaşabilir ve Metamask cüzdanınızı bağlayarak işlemlere hemen başlayabilirsiniz. dYdX üzerinde şu anda BTC, ETH, SOL, MATIC, XLM, LINK, ATOM ve EOS gibi 40’a yakın en çok kullanılan kripto paranın USDT ile alım-satımı güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.