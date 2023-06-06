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Kripto para yatırımcıları şimdilik pek inandırıcı görünmese de hızlı bir yükselişin ortasında ve BTC 27.000 doları gördü. Kral kripto para biriminin fiyatı Coinbase CEO’sunun SEC’e restinin ardından yönünü yukarı çevirdi. Peki yükseliş en fazla kimlere yaradı? SEC’i şaşırtan fiyat hareketinin arkasında ne var?

SEC Şakın Bitcoin Yükseliyor

Bugün 25.300 dolar seviyesine yaklaşan fiyat şimdi 27.000 dolar sınırında bulunuyor. Binance vadeli işlemler tarafındaki yoğun alıcı talebi yükselişin temelini oluşturdu. Ardından gelen short tasfiyeleri yükselişin yakıtı oldu. Ancak bu tarz hareketler geçmişte birçok kez daha büyük düşüşlerin öncesinde yaşandığı için yatırımcılar temkinli kalmaya devam ediyor. Eğer Bitcoin fiyatı 27.200 dolar üstünde kapanışlar yapmaya başlarsa umut artabilir.

Diğer taraftan yazı hazırlandığı sırada yaşanan yükselişle birlikte SEC’in piyasa üzerindeki etkisi sadece 1 günle sınırlı kaldı. Fiyat kaos öncesi seviyesine döndü. Bu da yatırımcıların artık SEC’i umursamıyor olabileceğini gösteriyor.

Fiyatın mevcut durumu sosyal medyada Gensler hakkındaki esprilerin çoğalmasına neden oldu. Bitcoin 23:00 itibariyle 27.133 dolardan alıcı buluyor.

Merkeziyetsiz Borsalara İlgi Arttı

Ethereum’daki Uniswap v3 merkezi olmayan borsadaki (DEX) işlem hacimleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance’e kayıtsız menkul kıymetler sunduğu için dava açmasının ardından son 24 saat içinde %87 arttı. Haberin ardından, stabilcoinler için bir DEX olan Curve’deki hacim %167 artarak 120 milyon dolara yükseldi. Curve DEX, kullanıcıların sabit coinleri takas etmesine olanak tanıyor. BNB Chain üzerinde bir DEX olan PancakeSwap v3, %269’luk bir 24 saatlik kazanç elde ederek 215 milyon dolara ulaştı.

Merkeziyetsiz borsalardaki ilgi artışının da artık fiyat toparlanmaya başladığı için normale döndüğünü görebiliriz. Ancak bu süreçte DeFi altcoinleri ilgi görmeye devam edebilir. Dün yaşanan düşüş DYDX fiyatının %5 artmasını sağlamıştı. Artış zayıf görünse de altcoinlerin ortalama %10 değer kaybettiğini düşünürsek önemli bir hareket olduğunu anlayabiliriz.