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Bu ay son 10 yılın Bitcoin için en iyi ikinci Ocak ayı oldu. Hatta en iyisi olması için henüz saatler var diyebiliriz. Peki Ocak ayında aralıksız devam eden ve Bitcoin’in %40 artmasını sağlayan ralli kimler tarafından başlatıldı? Milyonluk takipçisi olan analist gizemi çözmüşe benziyor.

Kripto Neden Yükseldi?

Willy Woo adıyla tanınan popüler kripto para analisti 1 milyon takipçisiyle önemli bir detayı paylaştı. Herkesin merak ettiği şey son büyük rallinin kim veya kimler tarafından başlatıldığıydı. Yaklaşık 3 hafta sürekli yükselen Bitcoin fiyatı devasa açığa pozisyonlarını tasfiye etti. Daha da önemlisi birçok altcoinde %300’ü aşan kazançlara sebep oldu. Kriptonun en fazla takip edilen isimlerinden olan Woo bu konuda şunları söyledi;

“Bu son ralli, sadece iş günlerinde borsalara akan stablecoinlerden besleniyor. Bu hareket bana alım yapan büyük kurumlar olduğunu düşündürüyor. Adeta bu stablecoin girişleri büyük kurumların ısı imzası gibi. Girişlerin zamanlaması yaklaşık 16 saate yayılıyor ve Asya bu saatlerde çalışmıyor. Bu da bize alımların büyük ihtimalle ABD ve Avrupa’daki Batılı kurumlardan geldiğini söylüyor.”

Kripto Paralar Yorum

Ünlü kripto analisti bu rallinin başından beri spot piyasalardaki alımların türev piyasalara ağırlıklı yön verdiğini söylüyor. Yani fiyatı hareket ettiren asıl itici güç spot alımlar, biz geçmişte türev tarafındaki aşırı açığa satışların fiyatı sürekli düşüşlere ittiğini görmüştük. Bu tersine dönüş piyasalardaki yükseliş için önemlidir. Willy Woo bu değişimin uzun vadeli kurumsal yatırımcıların işi olduğuna inanıyor. Ona göre spot alımlarını yapıp sonrasında varlıklarını saklamaya başlıyorlar.

Eğer Woo haklıysa kurumsalların yönelimi daha fazla büyük alıcının oyuna dahil olabileceği anlamını taşır. Ayrıca kurumsallar diğer yatırımcılara göre daha uzun vadeli pozisyonlar alır yani bunların alımları kısa vadede ciddi bir satış baskısı oluşturmamalıdır. Fiyat düşüşünün kar alan yatırımcılar ve makro ekonomik gelişmelerden beslendiğini düşünürsek Bitcoin fiyatının yükselmek için daha fazla nedeni var gibi görünüyor.

Öte yandan daha büyük kurumsal benimseme için kripto paraların yasal zemine oturtulması gerekecek. Birçok devasa finans kuruluşu bu alanda hizmet vermek isterken düzenleyicilerin rica süslü tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. Son olarak ABD’deki mali düzenleyiciler bankaların kripto para maruziyetini azaltmasını istedi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.