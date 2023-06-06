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Bitcoin fiyatı kısa süre içinde 1 doların üstünde artış yaşadı. BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.800 dolara ulaştı. SEC tarafından dünyanın en büyük iki borsasına açılan davaların ardından satışlar durulmuş gibi görünüyor. Peki piyasalardaki yükselişin sebebi neydi? Kripto paralar neden yükseliyor?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Öğlen saatlerinde 25.500 doların altına düşen fiyat Coinbase davasının ardından 25.300 doları yine kıramadı. SEC’in açtığı iki dava da Aralık ayından bu yana bekleniyordu. Her fırsatta iki borsanın SEC tarafından hedef alınabileceğinden ve davaların sadece an meselesi olduğundan bahsediyorduk. Beklenen oldu, piyasayı sarsan gelişme şimdilik yıkamadı.

Yükselişin temelde birkaç sebebi bulunuyor.

Uzun süredir bu davaların açılması zaten bekleniyordu sürpriz olmadı.

Yatırımcılar Ocak ayındaki fiyatlarının da altına düşen altcoinleri fırsat olarak gördü.

fırsat olarak gördü. Düşük hacimler alıcıların avantajına oldu.

Mayıs ayındaki aşırı satışların ardından ayıların satış gücü zayıflamıştı ve davalar bu yüzden beklentinin altında düşüş getirdi.

Son yükseliş büyük tasfiye öncesi sahte bir ralli olabilir. Ancak biriken short pozisyonları da fiyatı yukarı itiyor. Daha fazla tasfiye yükselişin kalıcı olmasını sağlayabilir.

Dava hem Binance hem Coinbase borsasına açıldı ve hukuki sürecin ardından kripto paralar zafer elde edebilir.

hem Coinbase borsasına açıldı ve hukuki sürecin ardından kripto paralar zafer elde edebilir. Borsalar yakın zamanda SEC ile anlaşma yoluna gidebilir.

Coinbase CEO’sunun savaşa hazırız mesajı yatırımcılara güven verdi.

Elbette dikkatli olmak için de birkaç sebebimiz var.

Binance borsası müşteri mevduatlarının şirket tarafından kullanılması suçlanıyor.

SEC Başkanı kripto paralar üzerindeki baskının devam edeceğini söyledi.

kripto paralar üzerindeki baskının devam edeceğini söyledi. CFTC Başkanı kripto paralara ilginin yeniden artması halinde endişelenmeleri gerektiğini vurguladı.

Genesis iflas süreci halen tamamlanmış değil.

SEC, borsalarla anlaşmaya gitmeyip süreci mahkemede uzatabilir.

SEC eğer davayı kazanırsa borsalara ödeyemeyecekleri boyutta ceza kesebilir.

Kripto Paralar Neden Yükseliyor

Yükseliş sadece Bitcoin özelinde değil. Altcoinler de Pazartesi 18:00’dan önceki seviyelerine döndü. Düşüşün sona erdiğine inanan aceleci yatırımcılar ralliyi kaçırmamak için altcoinlere giriş yapıyor. Ancak şimdilik sevinmek için erken. İlerleyen saatlerde Bitcoin fiyatının 26.500 doları tekrar desteğe çevirip çevirmeyeceği hayati öneme sahip olacak.

Şu anlık güne %20 zararla devam eden (Binance borsasındaki en fazla düşen altcoinler) kayıplarını %10’a düşürdü. Coinbase CEO’sunun meydan okuması şimdilik işe yaramış olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.