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SEC bu hafta büyük bir sürpriz yaptı ve kripto para piyasalarını açtığı 2 şok davayla sallamayı başardı. Ancak yıkamadı, Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yeniden 26.000 doların üstünde. Elbette fiyat hareketi şimdilik pek güven vermiyor ama uzun vadede bu dava kriptonun lehine olabilir. Coinbase CEO’su heyecanlı ve geleceği dair umut dolu.

Kripto Paralar Son Dakika

Coinbase CEO’su Brian Armstrong tarafından yapılan son açıklama yatırımcıların moralini yukarı çekti. CEO, mahkeme koridorlarında vereceği savaştan dolayı mutlu. Ona göre bu mücadele artık düzenleyici netliğin gelmesi için dönüm noktası olacak.

Brian birkaç dakika önce yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

“SEC’in bugün bize karşı yaptığı şikayetle ilgili olarak, kripto kuralları konusunda nihayet bir netlik elde etmek için sektörü mahkemede temsil etmekten gurur duyuyoruz.”

Bu konuda 4 madde sıraladı.

SEC işimizi inceledi ve 2021’de halka açık bir şirket olmamıza izin verdi.

işimizi inceledi ve 2021’de halka açık bir şirket olmamıza izin verdi. “İçeri girip kaydolmanın” bir yolu yok – defalarca denedik – bu yüzden menkul kıymetleri listelemiyoruz. İncelediğimiz varlıkların büyük çoğunluğunu reddediyoruz.

SEC ve CFTC çelişkili açıklamalar yaptı ve neyin menkul kıymet neyin emtia olduğu konusunda bile hemfikir değiller.

Bu nedenle ABD kongresi durumu düzeltmek için yeni yasalar çıkarıyor ve dünyanın geri kalanı bu teknolojiyi desteklemek için net kurallar koymak için harekete geçiyor.

SEC ABD’ye Zarar Veriyor

Bu konuda Coinbase borsası ABD’de gerçek bir savaş veriyor. Lobicilik faaliyetlerine milyon dolarlar harcıyor. Reklam harcamaları yapıyor ve SEC’in yaptırım yoluyla düzenleme yönteminin inovasyonu nasıl engellediğinden bahsediyor. Bugün yaptığı paylaşımda da bunlara değindi ve şunları söyledi;

“SEC, net bir kural kitabı yayınlamak yerine, Amerika’ya zarar veren bir yaptırım yaklaşımıyla düzenleme yoluna gitmiştir. Dolayısıyla, netlik kazanmak için mahkemelerden yararlanmamız gerekiyorsa, öyle olsun.”

Son olarak geleceğe dair umutlu olduğunu söylediği şu cümleleri yazdı;

“Bu arada, eğer açık değilse, Coinbase davası diğerlerinden çok farklı – bize karşı açılan şikayet yalnızca neyin menkul kıymet olup olmadığına odaklanıyor. Gerçeklerimize ve hukuka güveniyoruz. Bu işin üstesinden geleceğiz. Bu arada, hepimiz ilerlemeye ve bir sektör olarak inşa etmeye devam edelim. Amerika eninde sonunda bu işi doğru yapacaktır.”

SEC’in vahşi tutumu kripto para endüstrisini birleştiriyor. Şimdi bundan sonra neler olacağını izleme zamanı. Eğer şirketler SEC ile anlaşma yoluna giderse piyasa hızla toparlanabilir. Ancak davayı kazanırlarsa ve SEC kuralları netleştirmek zorunda kalırsa yani Brian tarafından ifade edilen mahkeme savaşının galibi kripto olursa tarihin en büyük kripto boğasını görebiliriz.