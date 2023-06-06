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XRP geçtiğimiz haftalarda yukarı doğru hareket etmesine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto ticaret platformu Binance’e karşı açtığı dava haberinin ardından düşüş yaşayan kripto para piyasasının geri kalanıyla aynı çizgiye geriledi, ancak duyarlılık olumlu olmaya devam ediyor.

XRP Ne Olur?

Geçtiğimiz dönemde de adından sıkça söz ettiren ve özellikle duygulardan arındırılmış olmasıyla ilgi çeken kripto analiz platformu PricePredictions’taki makine öğrenimi algoritmalarından 6 Haziran’da elde edilen verilere göre XRP’nin gelecekteki fiyatı için iyimser bir tablo çizildi. Algoritma tarafından yapılan tahminde fiyatın 30 Haziran 2023’e kadar 0,523589 dolara ulaşacağı öne sürüldü.

Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), Bollinger Bantları (BB), ortalama gerçek aralık (ATR), göreceli güç endeksi (RSI) ve daha fazlası gibi teknik analiz (TA) göstergelerine dayanan bu tahminlerin doğru çıkması halinde, XRP’nin mevcut fiyatında %4,72’lik bir artış anlamına gelecek.

XRP Coin Kaç TL?

Bu arada XRP, 6 Haziran’da alınan verilere göre aylık grafikte elde ettiği %8,72’lik ilerlemeyi tehlikeye atarak gün içinde %6,10 ve bir önceki hafta boyunca %0,38’lik bir düşüş göstererek basın zamanında 0,50 dolar fiyatından işlem görüyordu. TL ile işlem yapan yatırımcılar için ise bu fiyat yaklaşık 11 TL civarındaydı.

Eş zamanlı olarak, finans ve kripto piyasası analiz platformunda bulunan TA göstergeleri genel olarak yükselişte olup, 8’de nötr bölgedeki osilatörlerden ve 11’de bir satın almaya işaret eden hareketli ortalamalardan (MA) özetlendiği üzere 13’te bir satın alma öneriyor.

Aynı zamanda, kripto para analisti Ali Martinez, ağdaki yeni XRP adreslerinin sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekerek, bunun bir dijital varlığın gelecekteki fiyat yönlerinin en doğru göstergelerinden biri olduğunu ve “büyük bir fiyat artışına” neden olabileceğini savundu.

Daha önce Finbold, kripto alım satım uzmanı Kaptan Faibik’in XRP treninin meşhur istasyondan çoktan ayrıldığını ve yakın zamanda kritik 1 dolarlık kilometre taşına doğru gittiğini söylediğini bildirmiş, iyimserliğin yüksek olduğunu ve SEC’in ihraççısı Ripple’a karşı açtığı davanın blok zinciri şirketi için olumlu sonuçlanması halinde öngörülen toparlanmaya yol açabileceğini öne sürmüştü.