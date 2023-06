Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları aslında blockchain tabanlı ar-ge çalışmalarını fonlayan devasa bir gruptur. Kitlesel fonlamanın bambaşka boyuta ulaştığı yeni kripto çağında çoğu yatırımcı bunun farkında değil. Ve evet bir kısmı kesinlikle ar-ge yerine dolandırıcıları fonluyor ve farkında da değiller. Ancak bu alanda gerçekten fayda üreten başarılı girişimler var.

Swift ve Kripto Paralar

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication veya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği diyebiliriz. Swift çoğu insan için uluslararası ödemeler anlamına geliyor. Ancak döviz ödemelerinde de yurtiçinde ihtiyaç duyulan bir sistem. Detaylarına inmenin pek manası yok ancak bunun bir ödeme organizasyon yapısı olduğunu bilmeliyiz. Her alanda blockchain tabanlı çözümler üretiliyor ve bu teknoloji ödeme hizmetlerine de fazlasıyla yakışıyor.

Swift bu konuda uzun süredir çalışma yapıyor ve Chainlink onun en güçlü ortaklıklarından biridir. Bugün yaptığı duyuruda şunları yazdılar;

“Yeni bir dizi deneyde, Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited (ANZ), BNP Paribas, BNY Mellon, Citi, Clearstream, Euroclear, Lloyds Banking Group, SIX Digital Exchange (SDX) ve The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) dahil olmak üzere bir düzineden fazla büyük finansal kurum ve FMI ile işbirliği yaparak, firmaların bir dizi kamu ve özel blockchain ağı üzerinden tokenize değer transferini verimli bir şekilde talimatlandırmak için mevcut Swift altyapılarından nasıl yararlanabileceklerini test edeceğiz. Önde gelen bir Web3 hizmetleri platformu olan Chainlink, bu deneyler için kamu ve özel blockchainler arasında bağlantı sağlayacak.”

Bu son deneme turu, 2022’deki bir dizi başarılı denemenin üzerine inşa edilecek ve ayrıca sektörün blockchain ortamında faaliyet gösterirken finans kurumlarının karşılaştığı potansiyel operasyonel ve düzenleyici tuzakları nasıl ele alabileceğini araştıracak.

Ufak bir parantez açalım, Chainlink hali hazırda dünyanın en büyük blockchain tabanlı Oracle çözümü ve kripto alanında tekelleşmiş durumda. Token faydası noktasında ciddi başarıya ulaşamamış olsalar da Chainlink halen başarılı ve güçlü.

Ödemeler Sistemi ve Blockchain

Swift yöneticileri gelecekte tokenize varlıkların ve blockchain tabanlı ödeme sistemlerinin yoğun talep göreceğinin farkında. Swift’in İnovasyon Direktörü konuyla ilgili şunları söyledi;

“Böylesine parçalı bir ekosistemde, finans kuruluşlarının her bir platforma ayrı ayrı bağlanması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle topluluk, küresel olarak farklı platformlara erişimi mümkün kılacak bir birlikte çalışabilirlik modeli geliştirmek için Swift ile birlikte çalışıyor. Tek bir hakim blockchain ağı olması pek olası değil. Her biri kendi özel yetenekleri ve gereksinimleri ile farklı müşteri segmentlerine hizmet veren çok sayıda farklı platformun ortaya çıkmasını bekliyoruz. Böylesine parçalı bir ekosistemde, finans kuruluşlarının her bir platforma ayrı ayrı bağlanması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle topluluk, küresel olarak farklı platformlara erişimi mümkün kılacak bir birlikte çalışabilirlik modeli geliştirmek için Swift ile birlikte çalışıyor.”

Swift ödeme sisteminde nasıl kritik bir çözüm sunuyorsa aynı gücünü blockchain tabanlı dünyada da devam ettirmek istiyor ve bu alanda çalışıyor.