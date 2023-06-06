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Eski hedge fon yöneticisi ve CNBC Mad Money’nin sunucusu Jim Cramer, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) son eylemlerinin ardından attığı bir dizi tweet’le kripto para sektörüne ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi.

Cramer’in eleştirileri öncelikle büyük bir kripto para borsası olan Binance’e yönelikti ve aynı zamanda yanlışlıkla önde gelen bir blok zinciri platformu olan Solana yerine Soldano’dan bahsetti. Tweet’ler, SEC’in hisse senedi piyasasındaki yatırımcıları koruma çabalarını sorgulayan girişimci ve “Shark Tank” katılımcısı dünyaca ünlü Mark Cuban’ın tepkisine yol açtı.

Jim Cramer Kripto Endüstrisini Suçluyor

68 yaşındaki ünlü isim bugün bir Twitter saldırısına uğradı ve Solana hakkındaki son tweet’i birçok kişinin ilgisini çekti. Genellikle “Ethereum katili” olarak lanse edilen bir blok zinciri platformu olan Solana, diğerlerinin yanı sıra Hedera, Near ve Cardano gibi popüler rakiplere rakip oluyor.

Çok sayıda işlemi daha düşük ücretlerle işleme kabiliyetiyle bilinen Solana, 2021 yılında 66 milyar doları aşan piyasa değeriyle beşinci en büyük kripto para birimi olmuştu. Ancak, değeri o zamandan beri yaklaşık 8 milyar dolara düştü.

Özellikle, kripto paraların önde gelen savunucularından ve Layer-2 ağı Arbitrum’un yatırımcılarından Mark Cuban, Cramer’in tweet’lerine yanıt verdi. Cuban, kriptoyu hisse senetleriyle karşılaştırmadığını kabul ederken, SEC’in çeşitli pazarlardaki yatırımcıları koruma yaklaşımını sorguladı.

Cuban, borsalarda işlem görmeyen çok sayıda OTC ya da Pink Sheets hisse senediyle ilgili endişelerini dile getirdi ve bu hisse senetlerinin yüzde kaçının gerçek şirketlere ait olduğunu sordu. Cuban alaycı ama meraklı bir tonla SEC’in yatırımcıları bu tür hisse senetlerinden koruma çabalarını merak etti, hatta yeterince çaba gösterip göstermediklerini sorguladı.

SEC ve Binance Çıkmazı

SEC kısa bir süre önce hem Coinbase hem de Binance borsasına karşı, kayıtsız menkul kıymet borsaları, komisyoncular ve takas kurumları olarak faaliyet gösterdikleri iddiasıyla dava açtı. Dahası, SEC Başkanı Gary Gensler’e göre, düzenleyici otorite kripto para endüstrisinin bir bütün olarak ABD menkul kıymetler yasalarına uymama üzerine inşa edildiğini iddia etti.

Bunun ardından Cramer Twitter’da bir açıklama yaparak Binance’i “sahte” olarak nitelendirdi ve kullanıcılara fonlarını derhal çekmelerini tavsiye etti. Ayrıca, “İnsanlar SEC’in bu kadar çok coin’in değersiz olduğunu söylediğini anlıyor mu?” diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

Bu açıklamalar, Cramer’in Squawk on the Street programında Binance ile ilgili endişelerini yinelediği ve kullanıcıları harekete geçmeye çağırdığı konuşmasının ardından geldi. SEC’in büyük kripto platformlarına yönelik eylemleri manşetlere taşınmaya devam ettikçe, davaları çevreleyen tartışmalar ve kripto para birimi endüstrisinde açık bir düzenleme ihtiyacı ısınmaya mahkumdur.