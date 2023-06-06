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ABD SEC’in menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Binance aleyhine açtığı dava piyasayı sert bir düzeltmeye sürükledi. Mart ayında Binance aleyhine açılan bir başka CFTC davasında Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) ve Binance USD (BUSD) emtia olarak sayılmıştı.

ABD SEC’in son başvurusu daha önceki CFTC başvurusuna benzemekle birlikte, LTC’den bir menkul kıymet olarak bahsedilmemiştir. Aynı zamanda, MATIC, SOL, ADA ve daha fazlası menkul kıymet olarak seçildi. LTC son 24 saat içinde %6 değer kaybetti ve basın zamanında 87,5 dolardan işlem gördü. Benzer şekilde, yatırımcılar haberlere tepki verirken BTC 26000 doların altına düştü.

LTC Fiyat Son Durumu

Zayıf bir BTC ve Haziran ortasında yapılacak FOMC toplantısı ile LTC, satıcıların kontrolü yoğunlaştırması halinde Mayıs ayı kazançlarını tersine çevirebilir. Özellikle RSI (Göreceli Güç Endeksi) aşırı satım bölgesine gerileyerek satış baskısının arttığını gösterdi.

Bu nedenle, LTC 84 dolar desteğini aşabilir ve 74-78 dolar (camgöbeği) talep bölgesine düşebilir. Talep bölgesi aynı zamanda 13 Mart’ta 4 saatlik grafikte oluşan bir yükseliş emir bloğunda (OB) bulunuyor.

Yükseliş açısından bakıldığında, 84 dolar desteği tutarsa bir toparlanma girişimi olası olabilir. Özellikle, Birikim/Dağıtım göstergesi Mayıs sonundan bu yana istikrarlı bir şekilde yükseldi ve bir birikim eğilimini vurguladı.

Dolayısıyla, LTC 89 dolar engelini aşabilir ve özellikle BTC 27000 doları geri alırsa 95 doları yeniden test edebilir. Dahası, haftalık grafik yazım zamanı itibariyle nötre yakın bir konuma gerilemesine rağmen hala yükselişte.

LTC’de Yatırımcılar Ne Yapıyor?

4 saatlik zaman diliminde LTC, yaklaşık 20.000 dolarlık short pozisyona kıyasla 80.000 doların üzerinde long pozisyonun tasfiye edildiği görüldü. Bu, long pozisyonların tasfiyesinin short pozisyonlardan dört kat daha fazla olduğu anlamına geliyor ve vadeli işlemler piyasasında LTC için kısa vadeli düşüş görünümünü yineliyor.

Gelecek hafta Fed’in olası faiz artırımı, LTC boğaları için güçlü bir toparlanmayı zorlaştırabilir. Bu nedenle, ilerlemeden önce BTC’nin hareketini takip etmek çok önemli olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.