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Kısa bir süre önce Glassnode, yaklaşık 780.000 Bitcoin (BTC) yatırımcısının satın alma emirlerini 26.800 dolar spot fiyatta doldurduğunu bildirdi. Ancak, BTC’nin %5,8 daha düşmesi nedeniyle bu eylemin çok da gerçekçi olduğu anlaşıldı. Bu da kayıplardaki toplam coin sayısını 1,26 milyona düşürdü.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto ekosistemindeki pek çok kişi için Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) sistemini kullanmak, uzun vadede piyasayı kazanmak için harika bir taktiktir. Ancak kısa vadede, genellikle her iki yönde de hareket eden varlıklarla ilgili endişeler vardı.

Düşüşün yadsınamaz bir nedeni de Binance’in karşı karşıya olduğu krizler. SEC’in 5 Haziran’da kripto topluluğunu panik moduna soktuğunu ve borsaya dava açtığına dair bir açıklama yaptığını hatırlayın.

Dünyanın en büyük borsası olan Binance, milyarlarca dolarlık hacim kaydediyor. Ancak Watchers’ın verilerine göre, duyurudan bu yana toplam rezervlerinin %2,6’sını temsil eden 1,4 milyar doların üzerinde para borsayı terk etti. Şüphesiz, bu çıkışlar BTC’yi de içeriyordu.

Böyle bir satış baskısıyla, kral madalyonun etkisini hissetmemesi kaçınılmazdı. Bu durum, 1,09 trilyon dolara gerileyen genel kripto piyasası değerine de yayıldı. Sonuç olarak, trader’lar durumdan faydalanmaya çalıştı. Coinglass’a göre, long/short oranı, halkın düzenleyicilerle yaşanan sorunun farkına varmasından hemen sonra 0,84 oldu.

Birin üzerindeki bir oran, short’lardan daha fazla long pozisyon olduğu anlamına geliyordu. Dolayısıyla piyasada daha olumlu bir hava vardı. Ancak oranın söz konusu değerin altına düşmesiyle birlikte short pozisyonların sayısı long pozisyonlardan fazla oldu. Dolayısıyla genel beklenti olumsuz oldu.

Short pozisyonlardaki artışa rağmen, likidasyon ısı haritası BTC’nin son 24 saatteki kaybının 110 milyon doların üzerinde olduğunu gösterdi. Türev portalından alınan verilere göre, en çok long pozisyonlar zarar gördü.

Bitcoin Boğaları Desteği Kaybetti

Benjamin Cowen, piyasanın yaşadığı tüm bu hareketlilikten önce BTC’nin short vadeli yerel bir zirveye ulaşmış olabileceğini belirtti. Cowen, YouTube’da yaptığı konuşmada, Bitcoin’in yeni haftalık kapanışta boğa piyasası destek bandını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü.

Tarihsel olarak, gösterge piyasa değişimlerini belirlemede harika olmuştur. Fiyat bandın altına düştüğünde, bu BTC’nin ayı evresine girdiği anlamına gelir. Ancak bandın üzerine çıktığında, fiyat yükselme eğiliminde olur.

Cowen şöyle dedi:

Haziran ayının yenilenmiş bir güç gösterebileceği ihtimalini açık bırakmakta fayda var. Ama bence bu daha çok ikincil bir durum.

Ayrıca, zincir üzerindeki veriler yedi günlük Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere (MVRV) oranının -%3,771’e düştüğünü göstermiştir. Metrik arttığında, daha fazla katılımcının kâr elde ettiği ve kazanç elde etmeye istekli olduğu anlamına gelir.

Ancak pozitif bölgeyi aştığında, piyasanın bir grup gerçekleşmemiş zararı olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, ağırlıklı hissiyat 0,775’e yükseldiğinden, daha geniş piyasa rahatsız edici olayların üstesinden gelmeye hazır görünüyordu.