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Twitter Kurucusu: Bu Kripto Para Dışındaki Her Şey Boş!

Özet

  • Twitter Kurucusuna göre Bitcoin dışındaki diğer altcoinler gereksiz.
  • Ayrıca ETH dahil altcoinlerin menkul kıymet olduğunu düşünüyor.
  • Jack dün Binance CEO'sunu kripto dolandırıcısı Do Kwon'a benzetmişti.
18:54
6 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugünün ilk dakikalarında Twitter kurucusu Jack Dorsey’in son yaşananlarla ilgili imalarını paylaşmıştı. Artık görüşlerini açık açık yazıyor. Jack dün Binance CEO’sunu Do Kwon’a benzetirken bugün Bitcoin dışındaki tüm kripto paraların boş olduğunu ima eden bazı paylaşımlar yaptı. Son yaşananlar onu fazlasıyla keyiflendirilmiş görünüyor.

Bitcoin ve Diğerleri

Jack tam bir Bitcoin maksimalisti ve onun için kripto paralar Bitcoin’den ibaret. Bitcoin ve diğerleri olarak ayırdığı endüstride ETH için bile karşı duruş sergiliyor. Bugün yaptığı paylaşımlar Bitcoin’in eşsiz olduğunu ve diğer kripto paralar yerine insanların buna yönelmesi gerektiğini söyledi. Geçmişte Coinbase CEO’su tarafından yapılan bir paylaşımını da alıntıladı.

Jack şunları söylüyor;

“Günümüzde gerçek anlamda sansüre dirençli sadece üç teknoloji var: tor, Bitcoin ve nostr. Hepsi de şu anda niş konumunda… Bu da dünyanın büyük bir kısmının aslında sansürü önemsemediğini gösteriyor. Kabul etmek gerekir ki, bu teknolojiler henüz erişilebilir ya da kullanımı kolay değil. Ama… olacaklar!”

Ayrıca ETH için “menkul kıymet mi?” soruna evet cevabını verdi.

Bitcoin (BTC)’in Geleceği

2015 yılında Coinbase CEO’su Brian yaptığı paylaşımda Bitcoin’e odaklanılması gerektiğini söylemişti. Eski paylaşımı arşivden çıkarak bir kullanıcı bunu paylaştı ve Twitter kurucusu da ona hak verdi. Kripto paraların son 2 günde yaşadığı şeyleri normal karşılamamak gerekiyor. Jack’in Binance CEO’sunu dolandırıcı Do Kwon’a benzetmesi ve bugün yaptığı paylaşımlar. SEC’in tüm gücüyle kripto para devlerine saldırması. Tüm bunlar çok daha büyük değişimlerin yaşanabileceğini söylüyor.

Coinbase ve Binance borsası küresel ölçekte işlem hacminin yaklaşık %70’ini temsil ediyor. SEC eğer haksız kazanç olarak tanımladığı kazanımların iadesini isterse bu milyarlarca dolarlık bir fatura anlamına gelecek. Binance ve Coinbase şu an personel sayısını azaltmanın yollarının ararken bunu ödemesi için çok büyük miktarda kripto para satması gerekir.

ABD hukuk sistemi sanıldığı kadar hızlı ilerlemiyor. Bu yılın son çeyreğinde FTX duruşmaları başlayacak ve olaydan tam 1 yıl sonra SBF hakim karşısına çıkacak. Binance ve Coinbase davalarının da yıllar sürmesi halinde XRP’nin 3 yıldır yaşadığı şeyi yaşayabilir. Belirsizlik, daha fazla karmaşa ve bitmeyen yasal süreçler. Tüm bunlar kripto para yatırımcılarının risk iştahını baltalayabilecek türden.

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OKUYUCU YORUMLARI

  • Nedesek
    2 saat önce

    Bu elemanda çok gereksiz

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