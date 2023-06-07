Okuma Süresi: 3 Dakika

Davalar yatırımcıları endişelendirse de ortaya çıkan aşırı volatilite traderların istediği bir ortam oluşturuyor. Belki de bardağın dolu tarafına daha fazla bakmamız gerekiyor. SEC artık elindeki güçle yapabileceğin sınırlarını zorluyor ve bu saatten sonra açacağı her dava son 2 günde yaşananlar kadar ses getirmeyecek. Ancak Bitcoin fiyatı şimdilik güçlü duruyor. O halde altcoin fırsatlarına odaklanabiliriz.

CEEK Coin Grafik Yorum

Dava haberiyle fiyat 0,073 dolara kadar düştü. Ardından daha büyük satışlar geldi ve Coinbase davası dün bardağı taşıran son damla oldu. CEEK Coin fiyatı 0,064 dolarda dip yapmış görünüyor. Biraz önce SEC’in varlıkların kısıtlanması talebi ara yükselişin sona ermesine neden oldu ve fiyat 0,069 dolara kadar düştü.

Peki bundan sonra ne olacak? Eğer satışlar devam ederse 0,065 dolar dibi tekrar ziyaret edilebilir. Açığa satış yapanlar dibe yolculuğu değerlendirmek için 0,068 dolar altında kapanışlar arayacaktır. Tersi senaryoda 0,071 dolar üstüne güçlü biçimde toparlanan fiyatın yeniden 0,075 ve 0,082 doları hedeflediğini görebiliriz.

Solana Coin Yorum Grafik

SOL Coin alıcıları 19,8 dolar desteğini güçlü biçimde savundu fiyat 19,2 dolara iğne atsa da güçlü kaldı. Bu da destek bölgesinin önemini vurguluyor. Eğer Bitcoin fiyatı tekrar 26.500 dolar seviyelerine inerse fiyatın yeniden 20 dolar altına düşmesini beklerim. Bitcoin son yükselişi short pozisyonları temizleyerek yaptı ve SEC cephesinden yeni hamleler gelebilir. Hafta bitene kadar altcoinlerde hareketlilik sürecektir.

Kısa vadede 20,1 dolar altı kapanışlar yeniden 19,8 ve 19,2 tabanlarının test edilmesine neden olabilir. Açığa satış yapanlar bu kolay kazancın peşinde düşecektir. SOL Coin yatırımcıları uzun vadede 20 dolar altındaki alımların kendilerine kar getireceğini düşünüyor olacaklar ki bu bölgede aktiflik gösteriyorlar. Daha derin dip için 19,2 dolar altı kapanışlar izlenir ve 17,35 ile 16,2 dolar arasında fiyatın döneceği nokta izlenir.

Ek olarak SOL Coin son dosyada menkul kıymet olarak tanımlanmıştı. Bunu da atlamamak gerekiyor.

AVAX Coin Yorum

SOL Coin’den daha şanslı olan AVAX Coin menkul kıymet damgası yemedi. Ancak dava dosyasına bakarsak buraki Howey testi onun için de menkul kıymettir sonucu veriyor. 14 doların altındaki AVAX Coin fiyatı uzun vadeli yatırımcıları güzel alım fırsatı verdi. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 14,6 dolar seviyesinde. Panik satışları birçok altcoini benzer şekilde ucuzlattı.

Eğer AVAX fiyatı 14,6 dolar üstünde kapanışlar yapabilirse 15 doları test edebilir. Bunun üstündeki kapanışlar orta vadede 17,6 ve 18,2 doların ardından 21,5 dolar zirvelerini hedefler. Kısa vadeli AVAX yatırımcıları 14,43 dolar altı kapanışlarda yeniden 14 dolar altı testlerini değerlendirebilir. Eğer 13,8 dolar altında 4 saatlik kapanışlar görürsek bu 12,3 dolar testini beraberinde getirebilir.

Olumsuz senaryolar için BTC fiyatının 25.000 bandına tekrar düşmesi yeterli olacak gibi görünüyor. 2022 sonu dip seviyelerinin testini ise Bitcoin fiyatı 23.500 doları test ederse görebiliriz.

Elbette kripto paralar son derece riskli ve öngörülemez varlıklardır. Bunun için kendi araştırmanızı yaparak risk profilinize göre stratejilerinizi oluşturmanız gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.