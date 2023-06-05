Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Altcoinlerde Son Durum: AVAX, XRP, SXP ve MULTI İçin Yeni Gelişmeler

Altcoinlerde Son Durum: AVAX, XRP, SXP ve MULTI İçin Yeni Gelişmeler

Özet

  • Kripto para piyasası, BTC düşüşü ile haftaya kötü başladı.
  • Buna rağmen XRP ve MULTI, haftanın en yeşilleri arasında yer alıyor.
  • Peki altcoinlerin geneli ne durumda?
16:45
5 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yeniden kızıl bir haftaya başladı ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 24 saat içerisinde %2 kayıp. Altcoinler de BTC’nin bu kaybını yansıtıyor ve kripto para piyasası toplamda %1,5 düşüş yaşadı. Kripto para sektörünün yaşadığı bu düşüşün sebebi hem ABD’den gelen veriler hem de kripto para sektöründeki genel fiyat oynaklığı olarak ifade edilebilir.

AVAX, XRP, SXP ve MULTI Gelişmeleri

Altcoinlerde özellikle son dönemde çok sert yükselişler ve düşüşler görüldü. Önde gelen ve ciddi bir yatırımcı kitlesine sahip olan altcoinlerden AVAX, XRP, SXP ve MULTI ise özel bir parantezi hak ediyor. Emin Gün Sirer’in gurur kaynağı AVAX ise rt hareketlerden nispeten uzak.

AVAX, son 15 günde sadece %1,2 yükseliş ile aslında tam olarak durduğu yerde saydı. Bu durum ilk başta kötü gibi gözükse de birçok altcoinin ciddi değer kaybı yaşadığı günlerde AVAX’in aslında yerinde sabit durmasının ne kadar önemli olduğu görülebilir. 1 yılda ise AVAX’in %40 değer kaybı yaşadığı gözlerden kaçmıyor.

Avalanche ağı kısa süre önce tarihte ilk defa 1 milyon aktif aylık kullanıcıya ulaşması ile aslında ne kadar önemli bir büyüme elde ettiğini ortaya koydu. Ethereum’a rakip katman 1 ağ, aynı zamanda kendi ekosisteminde de önemli adımlar attı ve büyümeyi sürdürüyor. AVAX, en değerli altcoinler arasında yerini koruyor ve önümüzdeki boğada yeni gelişmelere açık. AVAX için kritik destek noktası ise 14 dolar olarak görülüyor.

XRP İçin Her Şey Olumlu

Öte yandan XRP, şu sıralar en “bullish” altcoin olarak ön plana çıkıyor. XRP fiyatı, dava beklentisi ile çok hareketli ve genellikle yeşil kalabiliyor. XRP, son 1 yılda %34, son 30 günde %15 ve son 7 günde %10 artış elde ederek aslında son 1 yılda durumu lehine çeviren nadir altcoinlerden oldu.

Ripple ve SEC davasından gelecek gelişme ise XRP için büyük bir hazırlığı güzel bir şekilde sonuçlandırabilir. XRP yatırımcılarının dikkat etmesi gereken direnç, 0,62 dolar ve 1 dolar olarak biliniyor.

SXP Coin Fiyatı Düşüyor

Solar  (SXP), son dönemin en çok aranan kripto para birimlerinden birisi. Kısa sürede inanılmaz bir artış yakalayan SXP, 1 yılda ise %23 düşüş performansı ile hala çıkılacak ve test edilecek noktalar olduğunu gösteriyor. SXP Coin için kritik seviye ise 0,45 dolar ve bunun yeniden destek yapılması gerekiyor.

MULTI Fiyatı Toparlıyor

Son dönemin en çok konuşulan kripto para birimlerinden MULTI ise sürpriz bir atak yaşadı. Kurucularının hapse atıldığı iddiası ile çakılan Multichain (MULTI), bir anda %14 yükseliş yakaladı.

Altcoinler genel olarak düşüş sergilese de özellikle güçlü topluluğa sahip olanlar, nispeten durağan bir ayı piyasası ile yollarına devam ediyor gibi gözüküyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
S&P 500 Nedir? SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler
S&P 500 Nedir? SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler
Dow Jones Endeksi Nedir?
Dow Jones Endeksi Nedir?
FOMC Nedir?
FOMC Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
İlgili Yazılar
Binance Haberi Sonrası Dakikalar İçerisinde Eridiler! Bakın Hangi Altcoin’ler Uçurumun Kenarına Geldi!
Binance Haberi Sonrası Dakikalar İçerisinde Eridiler! Bakın Hangi Altcoin’ler Uçurumun Kenarına Geldi!
Binance Kripto Para Borsasına Açılan Dava Sonrası Bu Altcoin Yeşillendi: Herkes Bu Altcoine Koşuyor!
Binance Kripto Para Borsasına Açılan Dava Sonrası Bu Altcoin Yeşillendi: Herkes Bu Altcoine Koşuyor!
Kaç Dolardan Alınır? BTC, BNB, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI Düşüyor!
Kaç Dolardan Alınır? BTC, BNB, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI Düşüyor!
En Kötüsü Oldu! BNB, BUSD, SOL, ADA Dahil Çok Sayıda Altcoin’e SEC Darbesi!
En Kötüsü Oldu! BNB, BUSD, SOL, ADA Dahil Çok Sayıda Altcoin’e SEC Darbesi!
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Dev Kripto Analitik Şirketinden Yapay Zeka Adımı! Yenilikler Neler?
Dev Kripto Analitik Şirketinden Yapay Zeka Adımı! Yenilikler Neler?
Ceek VR Coin Yorum! Ceek Fiyatı Ne Olur?
Ceek VR Coin Yorum! Ceek Fiyatı Ne Olur?
Altcoin Listenizde Onlara da Yer Açın! Bu 3 Çin Altcoin’i Büyük Patlamanın Eşiğinde!
Altcoin Listenizde Onlara da Yer Açın! Bu 3 Çin Altcoin’i Büyük Patlamanın Eşiğinde!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023