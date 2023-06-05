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Kripto para piyasası yeniden kızıl bir haftaya başladı ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 24 saat içerisinde %2 kayıp. Altcoinler de BTC’nin bu kaybını yansıtıyor ve kripto para piyasası toplamda %1,5 düşüş yaşadı. Kripto para sektörünün yaşadığı bu düşüşün sebebi hem ABD’den gelen veriler hem de kripto para sektöründeki genel fiyat oynaklığı olarak ifade edilebilir.

AVAX, XRP, SXP ve MULTI Gelişmeleri

Altcoinlerde özellikle son dönemde çok sert yükselişler ve düşüşler görüldü. Önde gelen ve ciddi bir yatırımcı kitlesine sahip olan altcoinlerden AVAX, XRP, SXP ve MULTI ise özel bir parantezi hak ediyor. Emin Gün Sirer’in gurur kaynağı AVAX ise rt hareketlerden nispeten uzak.

AVAX, son 15 günde sadece %1,2 yükseliş ile aslında tam olarak durduğu yerde saydı. Bu durum ilk başta kötü gibi gözükse de birçok altcoinin ciddi değer kaybı yaşadığı günlerde AVAX’in aslında yerinde sabit durmasının ne kadar önemli olduğu görülebilir. 1 yılda ise AVAX’in %40 değer kaybı yaşadığı gözlerden kaçmıyor.

Avalanche ağı kısa süre önce tarihte ilk defa 1 milyon aktif aylık kullanıcıya ulaşması ile aslında ne kadar önemli bir büyüme elde ettiğini ortaya koydu. Ethereum’a rakip katman 1 ağ, aynı zamanda kendi ekosisteminde de önemli adımlar attı ve büyümeyi sürdürüyor. AVAX, en değerli altcoinler arasında yerini koruyor ve önümüzdeki boğada yeni gelişmelere açık. AVAX için kritik destek noktası ise 14 dolar olarak görülüyor.

XRP İçin Her Şey Olumlu

Öte yandan XRP, şu sıralar en “bullish” altcoin olarak ön plana çıkıyor. XRP fiyatı, dava beklentisi ile çok hareketli ve genellikle yeşil kalabiliyor. XRP, son 1 yılda %34, son 30 günde %15 ve son 7 günde %10 artış elde ederek aslında son 1 yılda durumu lehine çeviren nadir altcoinlerden oldu.

Ripple ve SEC davasından gelecek gelişme ise XRP için büyük bir hazırlığı güzel bir şekilde sonuçlandırabilir. XRP yatırımcılarının dikkat etmesi gereken direnç, 0,62 dolar ve 1 dolar olarak biliniyor.

SXP Coin Fiyatı Düşüyor

Solar (SXP), son dönemin en çok aranan kripto para birimlerinden birisi. Kısa sürede inanılmaz bir artış yakalayan SXP, 1 yılda ise %23 düşüş performansı ile hala çıkılacak ve test edilecek noktalar olduğunu gösteriyor. SXP Coin için kritik seviye ise 0,45 dolar ve bunun yeniden destek yapılması gerekiyor.

MULTI Fiyatı Toparlıyor

Son dönemin en çok konuşulan kripto para birimlerinden MULTI ise sürpriz bir atak yaşadı. Kurucularının hapse atıldığı iddiası ile çakılan Multichain (MULTI), bir anda %14 yükseliş yakaladı.

Altcoinler genel olarak düşüş sergilese de özellikle güçlü topluluğa sahip olanlar, nispeten durağan bir ayı piyasası ile yollarına devam ediyor gibi gözüküyor.