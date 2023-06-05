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Kripto para piyasalarına ilk olarak 2018 yılı içerisinde kullanıma sürülen Ceek VR, Türk yatırımcıların son dönemlerde oldukça ilgisini topladı. Peki altcoinde beklentiler ne yönde?

Ceek VR Yorumları!

Popüler altcoin en temel anlamda, müzik sanatçılarının, spor alanından isimlerin ve içerik üreticilerinin hayranları ile doğrudan etkileşime girmesine izin vermek amacıyla yola çıkmıştı. Bunun için de proje, DeFi, metaverse, NFT ve VR teknolojisinden faydalanılıyor. Ayrıca VR gözlük ve kulaklık setleri de işin içine dahil ediliyor. Coinmarketcap’ten alınan verilere göre, kripto para biriminin 24 saatlik işlem hacmi ₺510.172.238 seviyelerinde. Ayrıca altcoinin piyasa değeri ₺1.405.060.204 seviyelerinde yer alıyor.

Ceek’ın mevcut dolaşım arzı 805.717.779 iken en büyük alım satım işlemleri kripto para piyasalarının önde gelen borsaları olan OKX, Bitget, Bybit ve BingX’de gerçekleşiyor. Ayrıca token son 24 saat içerisinde yaşadığı küçük çaplı fiyat artışı ile 0.08096 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para projesi metaverse’lerin popülerleşmesiyle ilgi toplamıştı.

Ceek VR Geleceği!

Analistlere göre, geçtiğimiz yıllara benzer şekilde metaverse dünyasına oluşabilecek ilgi kripto para birimine yükselişi getirebilir. Ayrıca Ceek VR, dünyaca ünlü Universal Music ile de işbirliği içinde bulunuyor ve bu sayede Bon Jovi, Lady Gaga, U2, Sting, Ziggy Marley ve daha pek çok popüler isim Ceek’te canlı performanslarını sergileyebiliyor.

Öte yandan kripto para piyasalarında yaşanan çalkantılı süreç devam ederken piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin’in (BTC) fiyatı 30.000 dolar seviyelerine yaklaşması sonrasın keskin bir düşüş ivmesi ile 26.000 dolar seviyelerine geriledi. Yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre Bitcoin, 26.700 dolar seviyesinden işlem görüyor. Önümüzdeki aylarda Federal Rezerv’in alacağı faiz kararları başta Bitcoin olmak üzere altcoinlerin fiyatlarında önemli etkilere neden olabilir.