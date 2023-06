Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerikan çok uluslu finans devi JPMorgan Chase and Co. bankalar arası dolar işlemlerini gerçekleştirmek üzere blok zinciri tabanlı bir platform başlatmak için altı Hint bankasıyla ortaklık kurduğunu açıkladı.

Bu hamle, Yeni Delhi’nin Singapur, Hong Kong, Abu Dabi Global Market (ADGM) ve Dubai’nin IFC’si gibi diğer büyük uluslararası finans merkezleriyle rekabet etmeyi amaçlayan Gujarat International Finance Tec-City veya GIFT City’yi konumlandırma girişimini daha da ileriye götürmeyi amaçlıyor.

JPMorgan Hint Bankalarıyla Ortak Çalışacak

JPMorgan Hindistan kıdemli ülke sorumlusu ve Asya Pasifik başkan yardımcısı Kaustubh Kulkarni verdiği bir röportajda bankaların deneyimlerini analiz etmeleri gerektiği için önümüzdeki birkaç ay boyunca bir pilot proje yürüteceklerini söyledi.

Bu bankalar arasında JPMorgan’ın GIFT City’deki kendi bankacılık biriminin yanı sıra HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., Axis Bank Ltd., Yes Bank Ltd. ve IndusInd Bank Ltd. gibi önde gelen özel kredi kuruluşları da yer alıyor.

Bankacılık devi, daha hızlı ve daha verimli bankalar arası dolar işlemleri için blok zincirini kullanmayı hedefliyor. Şu anda, mevcut uzlaştırma sistemleriyle, uzlaştırmanın işlemleri tamamlaması yaklaşık birkaç saat sürüyor. Ancak blok zinciri ile bu işlemler neredeyse anında yapılabilir.

JPMorgan’ın Blok Zinciri Platformu Onyx’i Kullanacak

Kulkarni, JPMorgan’ın blok zinciri teknolojisinden yararlanarak işlemleri 7gün 24 saat esasına göre kolaylaştırmayı, anında işlem yapmayı ve GIFT City bankalarının kendi zaman dilimlerini ve çalışma saatlerini desteklemelerini sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

Pilot projenin, Uluslararası Finansal Hizmetler Merkezi Otoritesi’nin onayının ardından JPMorgan’ın blok zinciri platformu Onyx kullanılarak Pazartesi günü başlatılması planlanıyor.

JPMorgan’ın toptan ödeme işlemleri için blockchain tabanlı platformu olan Onyx, 2020 yılında kuruldu. JPMorgan, kendisini GIFT City’ye açan tek büyük banka değil, aralarında Deutsche Bank ve MUFG’nin de bulunduğu birkaç uluslararası sistemik banka merkezde şubeler açtı ve ciddiyetlerini ortaya koydular.