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Küresel yatırım şirketi VanEck, Ethereum’un (ETH) 2030 yılına hangi fiyat seviyelerine ulaşabileceğine yönelik bir tahminde bulundu. VanEck Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Matthew Sigel ve Kıdemli Yatırım Analisti Patrick Bush’ın tarafından kaleme alınan raporda, ETH’nin 2030 yılında 11.800 dolar fiyat seviyelerine ulaşabileceği öne sürüldü.

VanEck’ten ETH 2030 Tahmini

Küresel yatırım şirketi VanEck, resmi web sitesinden paylaştığı bir blog gönderisi ile Ethereum‘un (ETH) 2030 yılında hangi fiyat seviyelerine ulaşabileceğine yönelik bir öngöründe bulundu. VanEck Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Matthew Sigel ve Kıdemli Yatırım Analisti Patrick Bush, ETH‘nin uzun vadede nasıl bir fiyat performansı sergileyebileceğine ilişkin detaylı bir rapor kaleme aldı. VanEck, ETH’nin 2030 yılına kadar 11.800 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaşabileceğini belirtti ve uzun vadede ETH’nin ABD Hazine tahvillerine rakip olabileceğini ifade etti.

Ayrıca VanEck, 2030 yılına kadar ETH ağ gelirinin yıllık ortalama 2,6 milyar dolardan 51 milyar dolara yükseleceğini öne sürdü. Ağ gelirlerinin 51 milyar dolara kadar yükselebileceğini öne süren VanEck, 2030 yılında da Ethereum’un akıllı kontratlar arasında %70’lik bir pazar payına sahip olacağına inanıyor.

Ethereum’da (ETH) Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 26.750 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının da etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolara geriledi.

Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle yönünü yeniden aşağı çeviren Ethereum (ETH), sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. ETH, geçen hafta kaydettiği düşüşlerle beraber 1900 doların altına gerilemesinin ardından yeni haftaya da düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 1870 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.