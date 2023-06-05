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Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu‘nun (SFC) 1 Haziran’dan itibaren bireysel yatırımcıların belirli kripto paralarda alım satımına izin vermeye başlaması, piyasa katılımcıları arasında kripto paraların benimsenmesinde önemli bir artışı tetikledi. Yatırımcılar, bu gelişmenin öncesinde ve sonrasında Çin merkezli kripto para projelerine (Çin altcoin’leri) büyük ilgi gösterirken, bu projelerin kısa vadede kayda değer değer artışları yapmasını umuyor. Bu bağlamda sizin için fiyat grafiği yükselişe işaret eden 3 Çin altcoinini derledik.

Conflux (CFX) Fiyat Analizi: Geri Çekilme Fırsatı

Conflux, 29 Mayıs’ta bayrak formasyonunun direnç trend çizgisinden aşağı yönde kırılım yaptı. Bu kırılım, CFX’in fiyat grafiği üzerinde düşüşü tetikledi ve altcoin’i daha derin bir düzeltme riskiyle karşı karşıya bıraktı.

CFX fiyatı şu anda 0,2 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yapacağı düşüşle daha düşük trend çizgisi ve 0,175 doların birleşik desteğine ulaşmak için yüzde 30 oranında değer kaybedebilir. Düşen kanal formasyonu, direnç trend çizgisinin (üst trend çizgisi) kırılması halinde büyük bir fiyat rallisini tetiklemesi ile ünlüdür. Bu formasyonun üst trend çizgisinden gelecek potansiyel bir kırılım, Conflux fiyatındaki yükseliş momentumunu artırarak 0,487 dolar seviyesine itebilir.

Neo (NEO) Fiyat Analizi: Kırılım Yaklaşıyor

NEO fiyatı, kanal formasyonunun alt trend çizgisinden yaptığı V şeklindeki toparlanma sonucunda bir ay içinde yüzde 23 oranında değer kazandı. Gelecek alım baskısı ile altcoin’in fiyatının 11,37 dolardaki direnci geçmesi ve genel trend çizgisini yukarı yönde kırmak için yüzde 8-10 oranında yükselmesi beklenebilir.

Bu, fiyatın formasyonun alt trend çizgisi üzerinde kaldığı sürece NEO‘nun kısa vadeli düzeltme aşamasında kalacağını gösteriyor. Bu nedenle, bir altcoin‘de alım yapmak isteyen yatırımcılar, direnç trend çizgisinin üzerinde olacak kırılma için bekleyebilir. Direnç trend çizgisinin üzerinde olacak bir günlük mum kapanışıyla yatırımcılar 15,8 dolar tepesine doğru bir ralli için güvenilir bir destek bulabilirler.

Filecoin (FIL) Fiyat Analizi: Büyük Ralli Öncesi Akümülasyon



Filecoin, haftalık zaman dilimi grafiğinde yatay hareket etmesi simetrik üçgen formasyonunun oluşmasına neden oldu. Bu formasyon FIL fiyatının bir müddet birbirine yaklaşan iki trend çizgisi için hareket edeceği anlamına geliyor. Nitekim bu yazının hazırlandığı sırada 4,6 dolardan el değiştiren FIL, simetrik üçgen formasyonu içindeki akümülasyonu ile alıcılardan veya satıcılardan herhangi bir yönde eğilim yansıtmıyor.

FIL’de yüksek momentumlu ticaret yapmak için bekleyen yatırımcılar, fiyatın birbirine yakınlaşan trend çizgilerinden direnç trend çizgisinin kırmasını beklemeleri gerekiyor. Direnç trend çizgisinden yukarı yönde olacak bir kırılma, fiyatı 11,40 dolar seviyesine ötesine taşıyabilecekken, destek trend çizgisinden aşağı yönde olacak bir kırılma ile FIL fiyatı 2,31 doların altına düşmesi beklenebilir.