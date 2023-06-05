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Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, geçen hafta içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti ve yeni haftaya da düşüş ile başladı. Ancak piyasadan pozitif ayrışan XRP, son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %10’un üzerinde bir değer artışı kaydetti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle yeni haftaya düşüş ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’lik bir değer kaybı kaydederek 26.675 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH) ise 1870 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite, geçen hafta içerisinde nispeten düşük seyretmesinin ardından yeniden artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

XRP’deki Yükseliş %10’u Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin’in son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %5’e yakın bir değer kaybetmesiyle birlikte kripto para piyasası da bu süreçte düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC’deki düşüşün de etkisiyle son günlerde değer kayıplarına hız kazandırsa da piyasadan pozitif ayrışan kripto para birimleri de oldu.

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %10’un üzerinde bir değer artışı kaydederek 0,5 dolar direncini aşan XRP, kripto para piyasasının haftaya düşüş ile başlamasına karşın son 24 saatte de %1’lik bir değer artışı kaydederek 0,53 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.