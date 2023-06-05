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Yeni haftaya düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,5’lik bir değer kaybı kaydederek 26.800 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,5’lik bir değer kaybı kaydederek 26.800 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasası, lider kripto para birimindeki değer kayıplarının da etkisiyle yeniden düşüşe geçti ve çoğu altcoin sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH), 1870 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilitenin de etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 55 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in yeni haftaya düşüş ile başlamasıyla beraber kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Pepe (PEPE), WOO Network (WOO), GateToken (GT), Conflux (CFX) ve Filecoin (FIL) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi ve lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kayıplarına karşın gün içerisinde yükselişe geçen ve piyasadan pozitif ayrışan kripto para birimleri de oldu. The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), XRP, Cronos (CRO) ve ApeCoin (APE) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.