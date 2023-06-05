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  •   Kollar Sıvanmıştı! Hong Kong Kripto Paralarda Yeni Perdeyi O Altcoin’lerle Açacak!

Kollar Sıvanmıştı! Hong Kong Kripto Paralarda Yeni Perdeyi O Altcoin’lerle Açacak!

Özet

  • Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Xu Zhengyu, kripto para dünyasına dönük önemli açıklamalarda bulundu.
  • Zhengyu, stablecoin'lerin düzenlenmesi için çalışma yapıldığını belirtti.
  • Ayrıca Web3 endüstrisinin sürdürülebilir gelişimi için bir görev gücü kurulacağını açıkladı.
13:05
5 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hong Kong‘un 1 Haziran itibarıyla bireysel yatırımcılar için kripto para ticareti yapılmasını kısıtlayan yasağı kaldırmasının ardından yatırımcılar yapılacak yeni açıklamalara ve atılacak yeni adımlara odaklanmış durumda. Nitekim Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Xu Zhengyu, 5 Haziran’da Hong Kong’un fintech ve diğer yenilikçi finansal hizmetler alanında yaşanan son gelişmeleri ve alınan önlemlerle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Zhengyu’un açıklamalarındaki en önemli kısmı ise stablecoin’ler oluşturuyor.

Web3 İçin Görev Gücü Kurulacak, Stablecoin’ler Düzenlenecek

Eskiden 8BTCnews olarak bilinen Gwei Research’ün bildirdiğine göre, Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Xu Zhengyu kısa süre önce kripto para dünyasını yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Zhengyu, Web3’ün gelişiminin getirdiği fırsatları değerlendirmek amacıyla Hong Kong Mali Sekreteri Paul Chan’ün denetiminde Web3 endüstrisinin sürdürülebilir ve sorumlu gelişiminin nasıl sağlanabileceği konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere bir görev gücü kurulacağını açıkladı. Bu açıklama Hong Kong’un Web3’e büyük önem verdiği ve bu taraftaki atılımların katlanarak devam edeceği yorumlarının yapılmasına enden oldu.

Zhengyu ayrıca Hong Kong Para Otoritesi’nin stablecoin‘lerin düzenlenmesi konusunda çalışma yaptığını ve bu yıl içinde ikinci bir kamu istişare turunun gerçekleştirilmesinin planlandığını aktardı.

Hong Kong Mali Sekreteri Chan’in Kaleme Aldığı Web3 Makalesi

Hong Kong Mali Sekreteri Chan, Nisan ayında Web3’e dönük olarak uygun düzenleme ve kalkınmayı teşvik etme stratejisini benimseyeceklerine ilişkin kaleme aldığı bir makale yayımlamış, makalede önemli noktalara parmak basmıştı.

Web3’ü ileri taşımak için en uygun zamanda olunduğunu belirten Chan, Hong Kong’un ekonomik kalkınma için yeni yollar aradığını ve yeni avantajlar yakalamak için çabaladığını belirtmişti. Hong Kong Mali Sekreteri ayrıca dünyanın kontrol edilebilir riskler temelinde Web3 inovasyonu için rekabet ettiği de eklemişti.

Makalede Hong Kong’un kalkınmasını teşvik etmek için üç öneride bulunduğunu aktaran Chan, Web3‘e dönük uygulamalarının büyük gelişim potansiyeline sahip olduğu ve toplumdan pozitif geri dönüşler aldıklarını eklemişti.

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