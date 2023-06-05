Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum’un fiyat hareketi son birkaç gündür cesaret verici oldu. Boğalar, aralığın en yüksek seviyelerini aşmaya zorladı ve bu bölgeyi yeniden testte destek olarak savundu. Ancak, işlem hacmi düşüşte. Zincir içi ölçümler, hafif bir yukarı hareketten sonra bile yüksek bir kâr alma oranına işaret etti. Dolayısıyla, göstergeler yükseliş ivmesi gösterse de, boğalar için zafere giden yol kolay değildi.

Ethereum Fiyatında Son Durum

2000 dolar seviyesi hem teknik hem de psikolojik açıdan son derece önemli. Nisan ortasında fiyatlar bu seviyenin üzerinde kabul gördü ve 2141 dolara kadar yükseldi. ETH Mayıs ayında 1750 dolara kadar düşmeye devam ederken bu kazançlar hızla silindi.

Geçtiğimiz iki hafta boyunca 1880 dolarlık direnç aşıldı ve destek olarak yeniden test edildi. Eski dört saatlik düşüş emri bloğu, aralığın en yüksek seviyelerinde (turuncu) de birleşme ile yükselişin kırılımı bölgesine döndü.

RSI, yükseliş momentumunu vurgulamak için nötr 50’nin üzerindeydi. ETH’nin 2000 dolara tırmanmaya devam etmesi bekleniyor. OBV’den elde edilen bulgular biraz kaygı vericiydi. Ethereum fiyatları 1900 dolar bölgesinin üzerine çıkarken OBV’nin yükselemediğini gösterdiler.

Bu talebin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması mümkündü, ancak Bitcoin’in piyasadaki düşüş eğilimi kısa vadeli boğalar için bir tehditti. Bu nedenle, 1950-1990 dolar bölgesinin temizlenmesi üzerine kar rezervasyonu yapmayı düşünebilirler. Bu bölgeden geri dönüş ihtimali göz ardı edilmemeli.

Göstergeler Ethereum İçin Ne Söylüyor?

Hafifçe hesaplanmalarına ve bazı farklılıkların açıklanabilmesine rağmen, spot CVD OBV’ye benzer bir eğilim göstermişti. Birlikte ele alındığında, Ethereum alıcılarının inanç gücünden yoksun olduğunu gösterdiler.

Trader’lar son haftalarda net bir eğilim olmaması nedeniyle kar rezervasyonu yapmaya istekli oldukları belirtilmişti. Haftalık gibi daha yüksek zaman dilimleri ETH için yükseliş gösterse de, günlük grafik o kadar kesin değildi. Bu grafik, 2000-2100 dolar civarındaki büyük direnci vurguladı.

Bu arada, daha düşük zaman dilimlerinde, Açık Faiz fiyatlarla birlikte yükseldi. Fonlama oranı da pozitif kaldı. Son iki gün içinde piyasada yükseliş eğilimi gösterdiler.