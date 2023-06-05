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Konuya aşina kaynaklar, yayınlana son raporun kripto borsası Binance’in CEO Changpeng Zhao’nun (CZ) bir sonraki varisini aradığı yönünde olduğunu söyledi.

Binance İçin Yeni Dönem Mi?

Bu gelişme, Binance’in büyük düzenleyici engellerle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay, Binance’in Avustralya’daki ödeme ortakları borsa ile bağlarını koparmaya karar verdi.

Bu durum Binance Avustralya müşterilerinin borsaya daha fazla para yatırmasını engellemiş ve ardından büyük bir para çekme dalgası da bunu takip etmişti. Binance, platformdaki tüm AUD işlem çiftlerini durdurduğunu açıkladı.

Kaynaklara göre Richard Teng, CZ’nin yerine Binance’in CEO’su olarak görev yapacak. Kaynaklar ayrıca, kripto borsasının artan düzenleyici incelemesinin ortasında CZ’ye halefiyet sorununun aciliyet kazandığını söyledi.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) bu yılın başlarında Mart ayında Binance ve Zhao’ya türev yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açtığı için Binance şu anda ABD’li düzenleyicilerle de anlaşmazlık yaşıyor. Bildirildiğine göre, diğer dört ABD kurumu da Binance’e karşı soruşturma yürütüyor ve yaptırım uyguluyor.

Bu olumsuzluklara rağmen, Binance hala diğer tüm merkezi kripto borsalarının toplamından daha fazla işlem gerçekleştiriyor.

Binance ve Richard Teng

52 yaşındaki Singapurlu Richard Teng, Binance’in son iki yıldaki büyük yükselişinde etkili oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında Binance, Teng’i ABD dışındaki tüm piyasaların başına da atadı.

Teng daha önce Singapur merkez bankasında ve Abu Dabi’nin uluslararası serbest ticaret bölgesinde üst düzey pozisyonlarda çalıştı. Duke Üniversitesi’nde finans profesörü olan Campbell Harvey şunları söyledi:

Teng’in atanması güven için gerekli koşulları sağlıyor. Binance düzenleyicilerle birlikte çalışmak istediğinin sinyalini veriyor.

Geçtiğimiz ay Mayıs 2023’te Binance, yeni düzenlemelerin piyasayı kendisi için “artık savunulamaz” hale getirdiğini belirterek Kanada pazarından da çıkmıştı. Teng’in ilk görevlerinden biri Binance’in Singapur’da bir lisans almasına yardımcı olmaktı.

Zhao, bunun aslında işe yaramadığını ancak Richard’ın bu süreçte olağanüstü bir iş çıkardığını belirtti . Ancak bu durum Teng’in Binance’teki beklentilerine zarar vermedi. Teng yirmi yıl boyunca devlet kurumlarında çalıştı ve düzenleyici konuları ele alma konusunda iyi bir kavrayışa sahip.