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Bitcoin (BTC) madencileri, düzenleyici baskılar ve çevresel etkilere ilişkin endişeler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin sektör için uzun bir sıkıntı sezonu yaratması nedeniyle zorlu bir dönemle karşı karşıya kalmış olabilir.

Onlar BTC’den Daha Mı Güçlü?

Bazı madencilik hisselerinin güç ve esneklik işaretleri göstermesiyle bu karanlık dönemin sonuna yaklaşılmış olabileceğine dair göstergeler var. IntoTheBlock’a göre, Mathent Patent Group ve Riot Blockchain’in hisse senedi fiyatları Yıldan Tarihe (YTD) bazında BTC’den daha iyi performans gösterdi.

1 Haziran itibariyle Bitcoin’in performansı %64,57 oranında yükseldi. Riot %253,98’lik bir artış kaydederken Mathent’in hisse senedi değeri %186,26 oranında arttı. Sonuç olarak, bu durum BTC’yi bir zamanlar sahip olduğu yılın en iyi performans gösteren dijital varlığı unvanına geri getirdi.

Bu geri dönüşün bir nedeni, madencilerin son zamanlarda kaydettiği artan gelir ve ücretler oldu. Bu durum Bitcoin Ordinals’ın benimsenmesiyle bağlantılı olabilir.

Elbette, BRC-20 token’larının yükselişi de Bitcoin blok zincirindeki işlem sayısı da arttığı için etkisini gösterdi. Yukarıda vurgulanan faktörlerin madencilik sektörünü canlandıran tek faktör olmadığını belirtmek gerekir.

Aksine, bazı madencilik firmaları da faaliyetle ilgili çevresel kaygıları gidermek için adımlar atmış durumda. Bu da daha yeşil ve daha sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesiyle sonuçlanmış olabilir. Bu sadece olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörün kamuoyundaki algısını da iyileştiriyor.

Güvenlik ve Boşluk İşaretleri

İlginç bir şekilde, Glassnode verileri Ücret Oranı Katsayısının (FRM) 19,38’e düştüğünü gösterdi. Toplam gelir ve işlem ücretlerinin oranı olarak hesaplanan FRM, bloklar kaybolduğunda blok zincirinin güvenliğinin bir ölçüsü olarak hizmet eder.

Bitcoin’in FRM’si düşük olduğu için bu, varlığın enflasyonist sübvansiyona bağlı kalmadan madencilerin gelirleriyle güvenlik bütçesini koruyabileceği anlamına geliyor. Tersine, eğer FRM yüksek olsaydı, madenciler gelirlerini korumak için blok ödülleri sübvansiyonlarına ihtiyaç duyacaktı.

Bununla birlikte, hash şeridinden gelen göstergeler madenciler için en kötüsünün henüz bitmediğini ortaya koydu. Metrik, madencilerin kapitülasyonunu ve kimlik satın alma fırsatlarını ölçmek için 30 günlük Hareketli Ortalama’yı (MA) kullanır.

Hash şeridi açık kırmızıdan koyu kırmızıya geçtiğinde, kapitasyonun sona erdiği düşünülebilir. Ancak bu yazı yazıldığı sırada henüz o noktaya gelinmemişti.

Bitcoin Kısa Vadede Karlı Olur Mu?

Bu arada, aynı metrik Bitcoin’in iyi bir alım fırsatı sunmuş olabileceğini gösterdi. Bunun nedeni, hash şeridinin beyaz renkli bölgeye girmiş olması ve fiyat momentumunun pozitiften negatife geçtiğini göstermesiydi.

Buna ek olarak, kısa vadeli yatırımcılar 1. çeyrek performansındaki son düşüşe rağmen BTC’nin yükselmesini arzuluyordu. Crazzyblockk’un CryptoQuant yayınına göre, Harcanan Çıktı Kâr Oranının (SOPR) denge seviyesi yukarıda belirtilen sonucu ortaya koydu. Makro piyasa duyarlılığının bir göstergesi olarak kullanılan SOPR, zincir üzerinde taşınan gerçekleşmiş kâr ve zararların derecesini yansıtmaktadır. Analist şunları kaydetti,