Okuma Süresi: 2 Dakika

Birleşik kripto piyasası yeni haftaya girerken tanımlanmış bir konsolidasyon aşamasına girdiğinden Bitcoin (BTC) son zamanlarda fiyatının düştüğünü gördü. Bu yazının kaleme alındığı sırada Bitcoin %0,42’lik marjinal bir kayıp yaşadıktan sonra 27.200 dolar seviyesinde işlem görüyor. Mevcut performans ve görünümle, önde gelen dijital para birimi% 0,37’lik bir kayıpla hafta için eşit derecede düşüş görünümünü sürdürdü.

Bitcoin’de Son Durum

Düşüş görünümünün ortasında Bitcoin, zincir üzerindeki verilerden elde edilen kanıtlara göre çok belirgin bir birikim seviyesi sergiledi. Görüşlerini paylaşan kripto analisti @Ali_Charts, kripto para biriminin sırasıyla 26.360 dolar ve 27.160 dolar fiyat seviyeleri civarında yoğun bir birikim yaşadığını gösterdi.

Sunulan verilere göre, toplam 2,36 milyon adres bu aralıkta toplam 1 milyon BTC satın aldı. Birikim oldukça yeni ve yakında kripto para biriminin fiyatındaki etkiyi ileriye dönük olarak görmeye başlayabiliriz.

Geçtiğimiz sürede Bitcoin 25,878 dolar gibi düşük bir seviyede de işlem gördü ve geçtiğimiz ay piyasaya sunulan geniş belirsizliklerle 30,000 doların üzerindeki direnç noktasını aşmayı başaramadı. Son birikimin getireceği arz kıtlığının etkisi ve etkisiyle, dijital para biriminin şu anki aylık en yüksek seviyesi olan 29.820 doların ötesine geçtiğini de görebiliriz.

Bitcoin Fiyatı ve Temel Destek

Bitcoin fiyatının bu ay farklı protokol temellerine dayalı olarak daha tanımlı bir büyüme yolunu sürdüreceği beklentisi de bulunuyor.

İlk olarak, borç tavanı tasarısında Bitcoin madenciliği için öngörülen %30’luk verginin bloke edilmesiyle piyasaya rahatlama geldi. Bu durum, olumsuz yasalar nedeniyle kripto paraya ve sektöre nakit para enjekte etmekten çekinen yatırımcılara önemli bir kaldıraç sunuyor.

Bu ay Bitcoin için fiyat artışını önemli ölçüde artırabilecek önemli bir duygu, yaklaşan yarılanma olayı olarak görülüyor. Bu yarılanma gelecek yıl Nisan ayına kadar gerçekleşmeyecek olsa da, Litecoin Yarılanması’nın yaklaşması Bitcoin’in erken bir yükselişini de başlatabilir. Arthur Hayes’e göre, Haziran ayında etkileyici fiyat artışı beklentileri yüksek olsa da, bu yıl için gerçek rallinin Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.