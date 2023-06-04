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Ripple ve Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) davasında özet karar yaklaştıkça, dikkatler potansiyel sonuca yöneliyor. Uzmanlar bir Ripple ya da SEC zaferi öngörürken, bazıları bir uzlaşmaya varılabileceğini tahmin ettiğinden sonuç belirsizliğini koruyor.

Yapay Zekadan Dava Sonucu Tahmini

Bununla birlikte, kripto topluluğunun bir bölümü, şirketin duruşmalar sırasında önceki başarılarına atıfta bulunarak bir Ripple zaferi konusunda iyimserliğini koruyor. Daha fazla bilgi edinmek için Google’ın üretken yapay zeka (AI) platformu Bard’ın görüşüne başvuruldu ve şu soru soruldu: “Ripple SEC davasından galip çıkacak mı?”

Araç başlangıçta, duruşmalar sırasındaki başarılarına rağmen Ripple’ın potansiyel zaferini kesin olarak tahmin etmenin zorluğunu kabul etti. Ancak Bard, Ripple’ın şimdiye kadarki argümanlarının gücünü kabul etti ve olumlu bir sonucun kripto topluluğu için önemli olacağını kabul etti.

Ripple’ın SEC davasını kazanıp kazanmayacağını kesin olarak söylemek zor. Ancak, Ripple bazı güçlü argümanlar ortaya koydu ve şimdiye kadar birkaç önemli zafer kazandı. Yargıç Ripple’ın lehine karar verirse, bu kripto para birimi endüstrisi için büyük bir zafer olabilir.

Bard ayrıca, Ripple’ın olası bir zaferini etkileyecek üç temel faktörün altını çizdi. Bunlar arasında, bir yatırımın menkul kıymet olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğini belirleyen Howey Testi’nin yargıç tarafından yorumlanması, Ripple’ın XRP’nin bir menkul kıymet olmadığı yönündeki argümanının yargıç tarafından değerlendirilmesi ve özellikle Hinman’ın konuşmasından sonra elde edilen kanıtların kullanımına ilişkin olarak SEC’in davayı ele alış biçimine yargıcın vereceği yanıt yer alıyor.

Ripple Zaferinin Muhtemel Faktörleri

Bard, devam eden davada Ripple zaferini güvence altına alabilecek önemli faktörleri özellikle belirledi. Ripple tarafından öne sürülen temel argümanlardan biri, XRP’nin Howey Testi kapsamında bir yatırım sözleşmesi kriterlerini karşılamadığı için bir menkul kıymet olarak kabul edilmemesi gerektiği oldu. Bu test, başkalarının çabalarından elde edilen kâr beklentisiyle ortak bir girişime para yatırılmasını gerektirmekte. Ripple, XRP’nin tüm bu koşulları karşılamadığını iddia etmekte.

Ayrıca Ripple, SEC’in davasının kripto para birimi endüstrisindeki yeniliği engellemeyi amaçladığını iddia etti. Eski menkul kıymetler yasalarının yeni bir teknolojik ortama uygulanmasının kripto alanındaki ilerlemeyi ve yeniliği engelleyebileceğini savunuyorlar.

Araç, şirketin zaferinin şimdiye kadar davada elde ettiği önemli başarılara bağlı olabileceğini de sözlerine ekledi. Araç, Hinman konuşmasının mühürünün açılması gibi örneklere atıfta bulundu. Konuşmada Hinman, Ethereum (ETH) gibi kripto para birimlerinin menkul kıymet olarak sınıflandırılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca yargıç, SEC’in Hinman’ın konuşmasından sonra yazılan dahili bir SEC notundaki kanıtları kullanamayacağına karar verdi.

SEC Kazanabilir Mi?

Bard ayrıca, belirli faktörler göz önüne alındığında Ripple’ın davada olumsuz bir sonuçla karşılaşma potansiyelinin de altını çizdi. Özellikle SEC’in 80 yılı aşkın bir süredir menkul kıymetleri düzenleme konusunda geniş bir deneyime ve önemli kaynaklara sahip olduğunu belirtti.

SEC, Ripple’ın belge üretmesini talep eden bir dilekçe sundu ve davayı sonuna kadar takip etmeye kararlı. Bard, SEC’in XRP’nin bir yatırım sözleşmesi olması nedeniyle bir menkul kıymet olarak nitelendirildiğini savunarak güçlü bir dava sunduğunu belirtti. Ayrıca SEC, Ripple’ın eylemlerinin menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor ve davaya devam etmeye hazır olduğunu vurguluyor.

Özetle SEC, Ripple’a karşı bir dava açarak firmayı XRP tokenleri şeklinde kayıtsız menkul kıymetler satmak ve düzenleyici yasaları ihlal etmekle suçladı. Bunun ışığında Bard, davanın sonucunun yargılamayı denetleyen hakime bağlı olduğunu kabul etti. Özet kararın tarihi henüz bilinmezken, Hinman ile ilgili belgelerin mühürlerinin açılacağı 13 Haziran’da önemli bir an yaşanması bekleniyor.

Bu olay öncesinde XRP olumlu tepki vererek son günlerde kayda değer fiyat artışları yaşadı. Bir hafta içinde, token önemli bir sermaye girişine tanık oldu, piyasa değeri 2,5 milyar doları aştı ve şu anda 0,53 dolardan işlem görüyor.