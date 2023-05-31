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  •   Kritik Tarih Yaklaşırken Uzman İsim Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Bu Olaydan Sonra Hedef 50.000 Dolar!

Kritik Tarih Yaklaşırken Uzman İsim Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Bu Olaydan Sonra Hedef 50.000 Dolar!

Özet

  • Bitcoin'de yarılanma öncesi iyimserlik artıyor, fiyat beklentisi yükseliyor.
  • Önceki yarılanmalarda Bitcoin'in fiyatı istikrarlı bir şekilde arttı.
  • Kripto para uzmanı Trader Tardigrade 50.000 Doları işaret etti.
23:00
31 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir sonraki Bitcoin (BTC) yarılanmasına bir yıldan az bir süre kala, merkezi olmayan finans (DeFi) varlığının madenciliği için mevcut ödül daha da yarıya indiğinde, tarihsel grafik modelleri Bitcoin yatırımcıları için iyimserliğin sırayla olabileceğini gösteriyor.

Kripto para uzmanı Trader Tardigrade’in 31 Mayıs’ta paylaştığı verilere göre, Bitcoin tarihinde Kasım 2012, Temmuz 2016 ve Mayıs 2020’de olmak üzere üç kez yarıya inme olayı yaşadı ve bunların her birine fiyat artışları eşlik etti.

Bitcoin’de Modeller Ne Söylüyor

Kripto para uzmanı konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bitcoin bir sonraki yarılanmadan önceki son aşamaya girdi. Bu aşama, $BTC tarihinde 3 kez test edilmiş olan ‘SADECE YUKARI’ aşamasıdır.

Gerçekten de, 2020’de Covid-19 salgınının neden olduğu kısa bir düşüş ve daha sonra toparlanma haricinde, önceki Bitcoin yarılanmalarının hem öncesinde hem de sonrasında istikrarlı fiyat artışları yaşandı. Eğer tarih bu sefer de tekerrür ederse, analist yarılanma olayı sırasında yaklaşık 50.000 dolarlık bir fiyat bekliyor.

Yarılanmadan sonra, ilk kripto varlığı sonraki yıllarda daha da yukarı doğru devam etmeli ve uzmanın grafik analizinin gösterdiği gibi, potansiyel olarak 2025’te 200.000 dolar fiyatına bile ulaşmalıdır.

Aynı zamanda, kripto piyasası araştırma platformu Delphi Digital de Temmuz 2010’dan bu yana kripto varlığın tarihsel fiyat hareketini ve blok ödüllerini yan yana gösteren bir grafik yayınlayarak “Bitcoin yarılanma olaylarının tarihsel olarak Bitcoin fiyatında önemli bir artışa işaret ettiğini” belirtti.

Bitcoin Fiyat Analizi

Halihazırda Bitcoin 27.100 dolar fiyatla işlem görmekte olup son 24 saatte %2,67 ve önceki 30 günde %5,48’lik bir düşüş kaydetmiş ancak son verilerin gösterdiği üzere haftalık grafikte %2,05’lik bir artış göstermişti.

Daha önce, kripto analisti Moustache’ye göre, kripto para, 20 gözlemlenen zaman periyodundaki hareketli ortalama (MA) ile 200 periyodunki arasında ilk altın haçını elde etmişti, bu da önemli bir fiyat artışına yol açması gereken bir yükseliş işareti, ancak beklenen ralli henüz gerçekleşmedi.

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