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Bitcoin (BTC) Halving Tarihi Yaklaşıyor: Bitcoin Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenecek?

Özet

  • Bitcoin Halving tarihi her geçen gün daha da yaklaşıyor.
  • Nisan-Mayıs 2024 esnasında yaşanacağı tahmin edilen BTC halving, fiyatı nasıl etkiler?
  • Bunun cevabı ve BTC halving tarihi, bu yazımızda.
17:15
5 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) Halving yani blok ödülü yarılanması, birçok kripto para yatırımcısının yakından bildiği veya en azından duyduğu büyük bir süreç. Lider kripto para birimi Bitcoin ile başlayan blok ödülü yarılanması, aynı blockchain yapısını benimseyen diğer kripto paralar ile de devam etti. BTC, şu ana kadar çok az sayıda blok ödülü yarılanması yaşasa da ağın yapısı gereği aslında önümüzdeki yıllarda tahmini kaç blok ödülü yarılanması yaşayacağı şimdiden hesaplanabiliyor. Bitcoin Halving tarihi yaklaşıyor ve yatırımcıların bununla ilgili bilmesi gereken çok fazla detay mevcut. Peki Bitcoin halving tarihi ne zaman?

Bitcoin Halving Ne Zaman?

Bitcoin blockchain ağının en önemli özelliklerinden birisi, blok ödüllerinin yaklaşık her dört yılda bir yarılanması. Şu an için ağdaki her bir blok için bunu başarıyla kazan madenciye 6.25 BTC veriliyor. Nisan veya Mayıs 2024 esnasında yaşanacak olan BTC blok ödülü yarılanması ile ise bu ödül 3.125 BTC’ye düşecek. Zamanla blok ödülü yarılanmasının etkisi azalacak ve blok ödülleri seneler geçtikten sonra sıfır seviyesine kadar gerileyecek. Binance geri sayımına bakıldığında ise 307 gün kaldığı görülebiliyor.

Ağda her 210.000 blokta bir gerçekleştirilen blok ödülü yarılanmalarının ilki, 28 Kasım 2012 tarihinde yaşandı ve ödül 25 BTC’ye düştü. İkincisi 9 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan halving, ödülü 12,5 BTC’ye düşürdü. Son olarak ise 11 Mayıs 2020 tarihinde blok ödülü yarılanması 6,25 BTC’ye kadar geriledi.

Kazılacak SON BTC!

Mevcut ağ hızına ve tahminlere göre hesap yapıldığında ise 2140 yılının, son kazılacak BTC’nin çıkacağı yıl olduğu ifade ediliyor. Bu durumda her 4 yıla yakın sürede bir blok ödülü yarılanması olacak olsa da azalacak miktar çok kısıtlı olacak. İlk blok ödülü yarılanmasında ödül 25 BTC azalırken, diğerinde 12,5 ve diğerinde 6,25 azaldı. Buradan da aslında yarılanmanın nasıl devam edeceği anlaşılabiliyor.

BTC fiyatı ise bundan şimdiye kadar hep olumlu etkilendi. BTC blok ödülü yarılanması veya BTC Halving, BTC fiyatını devamındaki aylarda olumlu etkileyerek yeni boğaların fitilini ateşledi. 2016 yılındaki boğayı, 2018 boğası ve son olarak 2022-23 boğası takip etti. Şimdi ise yatırımcıların büyük bir kısmı 2025 yılında  BTC halving etkisi ile yeni bir boğa beklemeye başladı. BTC fiyatı her bir blok ödülü yarılanması sonrası, eski fiyat rekorunu kırmayı başardı.

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