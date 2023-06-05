Okuma Süresi: 2 Dakika

İngiltere merkezli kripto para analitik ve risk yönetimi firması Elliptic, yakın tarihli bir basın açıklamasında siber suçluların takibini hızlandırmak amacıyla popüler yapay zeka (AI) sohbet botu ChatGPT’yi çalışmalarına dahil ettiğini açıkladı.

ChatGPT Adımı!

Blockchain istihbarat alanındaki öncülerden biri olan Elliptic, on yılı aşkın bir süredir tescilli veri setinden yararlanıyor ve kripto para işlemlerinin %97’sinden fazlasının yanı sıra geniş bir kripto para borsası risk profilleri koleksiyonu sunabileceğini ileri sürdü.

Analitik firmasına göre, AI tabanlı sözde büyük dil modeli (LLM) olan ChatGPT’nin dahil edilmesi, araştırmalarının ve araştırmacılarının yeni risk faktörleri hakkında istihbarat sentezleme ve organize etmede çok daha verimli olabileceği anlamına gelebilir.

Ek olarak şirket ChatGPT’nin yeteneklerinden yararlanarak, ekip üyelerinin çabalarını doğruluk ve ölçeklenebilirliği geliştirmeye odaklarken, sohbet botunun “verileri düzenlemeyle ilgilendiğini” belirtti.

Yapay Zeka Geliştirmeleri!

Bununla birlikte şirketin yeni adımı hakkında yorum yapan CEO Simone Maini, Elliptic’in inovasyona olan bağlılığını vurguladı ve ChatGPT’yi araç setlerine dahil etmenin, sahada sınırları zorlama DNA’larıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Benzer şekilde, Elliptic’in baş teknoloji sorumlusu Jackson Hull, müşteriler için yapay zekayı artırmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: