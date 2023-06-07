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Kripto Paralar Yükselecek Mi? Borsalara Stablecoin Giriş/Çıkışları!

Özet

  • Borsalardan USDT çıkışları 938 milyon doları gördü.
  • Net çıkışlar ise 287 milyon dolarla sınırlı kaldı.
  • 5 Haziran verileri SEC davasının büyük bir korkuya neden olmadığını söylüyor.
01:09
7 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2023 yılının makro cephede en sakin geçmesi beklenen haftası tam bir kaos ortamına döndü. Bunun SEC başardı. Öyle bir hafta düşünün ki kayda değer hiçbir makro gelişme yok ve Bitcoin fiyatının olumsuz etkileyecek dış etkenler sıfıra yakın. Üstelik sonraki hafta faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. Bu ortamda BTC fiyatının nispeten pozitif hareket etmesi gerekiyordu.

Stablecoin Girişleri/Çıkışları

Kripto para yatırımcıları için 2023 yılında tatile gidilebilecek tek bir sakin haftamız vardı. O da SEC’in lanetiyle kana bulandı. Tether 80 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük stablecoin ve onun on-chain verileri bize içinde bulunduğumuz durumla ilgili fikir verebilir.

Borsalardan 5 Haziran günü 938 Milyon dolarlık USDT çıkışı oldu.

Bu rakam Mart ayındaki çöküş sırasında görülen yaklaşık 4 milyar doların oldukça altındadır.

2022 Mayıs ve Kasım ayının ardından en büyük çıkışlar 2023 Mart ayında yaşanmıştı. 5 Haziran tarihinde borsalardan net çıkış ise 287 milyon dolar oldu. Girişler ve çıkışlar arasındaki fark karşılaştırıldığında piyasadan yaklaşık 300 milyon doları kaçtığını görüyoruz. Sığ likidite ortamında bu pek iyi bir şey değil.

Mart 16, 24 ve 20 Nisan tarihindeki çıkışlara göre cılız olsa da 6 Haziran verileri geldiğinde tablo daha da netleşecektir.

Tether günlük aktif adres sayısı ise 5 Haziran tarihinde 58,4K’dan 87,23K seviyesine tırmandı. Bu yatırımcıların FUD’a önemli ölçüde tepki verip varlıklarını hareket ettirdiğini gösteriyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

5 Haziran verilerine göre FUD yatırımcıları harekete geçirmiş ancak önceki düşüşlere göre tepki çok daha cılız görünüyor. Bu da Bitcoin fiyatının beklenenin aksine 23.500 dolara kadar daha derin bir dip yapmayabileceğini gösteriyor. En azından borsadan kaçışlar önceki düşüşlere nispeten zayıf olduğu ve dün akşam gelen yükselişi göz önünde bulundurursak durum böyle.

Bundan sonraki süreçte SEC’in ek mahkeme talepleri, davayla ilgili yeni gelişmeler ve Binance borsasındaki çıkışların artma ihtimali gibi durumlar satışları hızlandırabilir. Şimdilik borsadan çekimlerde de sorun yok ve devasa çıkışlar görünmüyor. Bu da yatırımcıları bir nebze rahatlatabilir.

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