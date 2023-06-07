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  •   SEC’e Rağmen! Hem Bitcoin (BTC) Hem Altcoin’ler Onlar Sayesinde Yükseliyor!

SEC’e Rağmen! Hem Bitcoin (BTC) Hem Altcoin’ler Onlar Sayesinde Yükseliyor!

Özet

  • SEC'in Binance ve Coinbase'e dava açmasının ardından düşen kripto para piyasası toparlanmaay başladı.
  • Bitcoin ve altcoin'ler, güçlü bir toparlanma ile verdikleri kayıpların büyük bir kısmını geri kazandılar.
  • BTC ve ETH öncülüğünde piyasa değeri arttı ve alım duyarlılığı yükseldi.
08:40
7 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) dünyanın en büyük iki kripto para borsası olan Binance ve Coinbase’e karşı çeşitli iddiaları gerekçe göstererek açtığı davaların ardından kripto para piyasası Bitcoin (BTC) öncülüğünde düşüşe geçmişti. BTC ve kripto para piyasasının geri kalanı 6 Haziran’ın akşam saatlerinden bu yana güçlü bir toparlanma ile herkesi şaşırtarak “SEC’e rağmen yükseliyor” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Bitcoin ve Ethereum’daki Toparlanma

BTC ve Ethereum‘daki (ETH) V şeklindeki toparlanmaya bakıldığında yatırımcıların düzenleyici gelişmeleri pek dikkate almadıkları görülüyor. Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 4,59 yükseldi ve şu anda 26 bin 920 dolardan işlem görüyor. En büyük kripto paranın değerine 24 saatlik zaman diliminde 21 milyar dolar eklenmiş durumda.

En büyük altcoin ETH ise son 24 saatte yüzde 3,64 yükselişle bin 878 dolardan işlem görüyor. Opsiyon hacmi ve yatırımcıların dipten alım duyarlılığının önemli ölçüde artmış olması piyasaya olan güvenin tazelendiğini gösteriyor. ETH’deki toparlanma her ne kadar olumlu olsa da, uzmanlar en büyük altcoin’in 2 bin doları aşmakta zorlanabileceği ve genel olarak düşüş trendinin piyasaya hakim olduğunu belirtiyorlar.

Yatırımcıların Dipten Alım Duyarlılığı Giderek Artıyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’ten sağlanan on-chain (zinci üzeri) veriler, piyasanın güçlü şekilde toparlanması sırasında fiyatlardaki düşüşün devam edeceği öngörerek short (kısa) pozisyon alan yatırımcıların büyük kısmının likidite olarak yükselişe yakıt olduklarını gösteriyor. Geçmişte de benzer fiyat sıçramalarının short pozisyon açan yatırımcıların aşırı hevesli davranmaları sonucunda yaşandığı görülmüştü.

Ayrıca, kripto para piyasasının haftanın başında düşmesinden dolayı yatırımcılar arasında dibi satın alma diğer bir deyişle düşüşü satın alma eğilimi de artmış durumda. Bu, yatırımcılar arasında fiyattaki düşüşten faydalanma isteğinin arttığına işaret ediyor.

Genel olarak, düzenleyici kaygılara rağmen kripto para piyasasının güç gösterdiği, BTC ve ETH’nin başı çektiği V şeklinde bir toparlanmanın yaşandığını söylenebilir.

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