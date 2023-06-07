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Kripto para piyasaları SEC kabusunu şimdilik atlatmış gibi görünüyor. Altcoinler düşüş öncesi seviyelerine yükseliyor. Ancak OP Token için durum biraz farklı. Onun yaşadığı yükselişe son ağ yükseltmesi de katkı sağladı. Fiyat bugün 1,5 doları aşsa da uzun süre burada kalamadı. Peki sıradaki hedefi ne? Yükseltme ile neler değişti? Güncel OP Token fiyat tahminleri ve yükseltme detayları.

OP Token Haberleri

Ethereum ağının üzerine inşa edilmiş layer2 ağı olan Optimism, planlı yükseltmesini tamamladı. Açıklayıcı bir gönderiye göre, Bedrock yükseltmesi, işlem maliyetlerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere bir dizi iyileştirmeyi içeriyor. Yükseltmenin başarıyla tamamlanmasının ardından ağdaki kısıtlamalar kaldırıldı ve ağ eski haline döndü.

Optimism ekibine göre güncelleme sürecinin bir kısmı beklenenden daha uzun sürdü. Optimism Vakfı yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

“Arşiv veri diskinin boyutu nedeniyle, legacy-geth arşiv veri diskinin kullanılabilir hale gelmesi beklenenden daha uzun sürüyor”.

Bedrock ile gelen bazı iyileştirmeler şunlardır;

Para yatırma, onay süreçleri %90 hızlanacak. (10 dakikadan 1 dakikaya inecek)

İşlem ücretleri düşürülecek. (%40 oranında)

Optimism’in amacı, ağın birlikte çalışabilir ve birleştirilebilir birçok blockchainden oluşan bir “Süper Chain” olmaktır. Bu güncelleme ana hedefe hizmet ediyor.

OP Token Fiyat Yorum ve Grafik

SEC olayı nedeniyle OP Token fiyatı 2023 başında gördüğü 1,2 dolar seviyesine kadar düştü. Birçok altcoin benzer şekilde 2023 dibini test etti hatta daha derin dipler yaptı. Ancak sonrasında gelen tepki alımları sayesinde fiyat hızla 1,36 doların üstüne tırmandı. Yatırımcılar şimdi 1,4 doları taban olarak korumak için mücadele veriyor.

Eğer kısa vadede 1,48 dolar üstü kapanışlar görürsek fiyatın 1,54 doları test etmesi mümkün. Gerçek bir ralliden söz etmek için 1,52 dolar üstünde 4 saatlik kapanışlar görmeliyiz. Sonrasında 1,64 ve 1,83 dolar zirveleri ziyaret edilebilir.

15 Nisan tarihindeki yükselişte 3 dolar sınırına dayanan fiyat kilit açılışları, kripto para piyasalarındaki olumsuz hissiyat ve düşen hacimler nedeniyle %50’den fazla eridi.