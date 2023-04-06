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Piyasa Güne Düşüş ile Başladı: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin, güne düşüş ile başladı ve 28.000 dolar seviyelerine geriledi.
10:09
6 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’lik bir değer kaybı kaydederek 28.000 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıpları ile birlikte yeniden düşüşe geçti ve piyasadaki çoğu kripto para birimi sabah saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,2 trilyon dolar seviyelerinden 1,18 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Bitcoin’in son 24 saatte ortalama %1,5’lik bir değer kaybı kaydetmesi ile birlikte kripto para piyasası güne düşüş ile başladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1900 dolar seviyelerinin altına geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyelerinden 1,18 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki volatilitenin de etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Twitter’ın web sitesinin logosunu Dogecoin ile değiştirmesi ile birlikte hafta başında güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan DOGE, son günlerde yeniden düşüşe geçti ve piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %5’e yakın bir değer kaybı kaydederek 0,092 dolar seviyelerine geriledi. Ancak piyasadaki bu düşüş eğilimine karşın yükseliş yönlü bir ivme yakalayan ve piyasadaki düşüş eğilimine meydan okuyan kripto para birimleri de oldu. CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Klaytn (KLAY), Trust Wallet Token (TWT), Maker (MKR), IOTA (MIOTA) ve Flow (FLOW) en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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