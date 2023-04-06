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Bu Özellik Çok Ses Getirir! 30’a Yakın Ethereum Uygulaması O DeFi Çözümü İçin Harekete Geçti!

30'a yakın Ethereum uygulaması, MEV botlarının kurbanı olmadan Ethereum üzerinde işlem yapmalarına yardımcı olacağı bildirilen bir yardımcı program olan MEV Blocker başka bir deyişle MEV Engelleyici'yi uygulamaya almak için bir araya geldi.
10:25
6 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

30’a yakın Ethereum uygulaması, kullanıcıların kendi içerisinde belirli komutları takip eden ve geçerli koşullarda aktif olarak işlemler yapan programlar olarak bilinen MEV botlarının kurbanı olmadan Ethereum üzerinde işlem yapmalarına yardımcı olacağı bildirilen bir yardımcı program olan MEV Blocker başka bir deyişle MEV Engelleyici’yi uygulamaya almak için bir araya geldi.

Merkeziyetsiz Uygulamalar “MEV Engelleyici” İçin Bir Araya Geldi

Şu anda merkeziyetsiz finans (DeFi) kullanıcılarına gerçekleştirdikleri her işlem için Maksimal Çıkarılabilir Değer (MEV) olarak bilinen bir vergi uygulanmaktadır. MEV botları, kripto para alım satımları veya NFT koleksiyonlarıyla ilgili satın alımlar gibi işlemleri kontrol altına almaya ve ayrıca kullanıcılar için fiyat enflasyonuna neden olma yeteneğine sahiptir. Bunun önüne geçmek için 30’a yakın Ethereum uygulamasının geliştiricisi (şirketler) ortak hareket etme kararı aldı. Bunlar arasında CoW Swap, Beaver Build, Agnostic Relayer, EigenPhi, Builder0x69, ZeroMEV, Balancer, Gelato, Gnosis DAO, bloXroute, 1inch, Safe ve Paraswap gibi sektörün önde gelen birçok şirketi yer alıyor.

Uzaktan prosedür çağrısı anlamına gelen RPC hizmetleri, tipik olarak kullanıcıları bir Blockchain’ine güç veren düğümlere bağlar. MEV Engelleyici, kullanıcılara MEV’den korunma gibi ek bir fayda da sağlıyor.

Gelişme hakkında konuşurken Gnosis CEO’su Martin Köppelmann “MEV Engelleyici’nin piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanıcılar yarattıkları arka plan fırsatlarından kâr edebilecekler. Bugün bu paranın tamamı araştırmacılar tarafından alınıyor. Neden bu değeri yaratan insanlarla paylaşılmasın?

MEV Engelleyici RPC’nin Faydaları

MEV Engelleyici RPC’si başarılı işlemlerden elde edilen gelirin en az yüzde 90’ını kullanıcılara geri verirken kalan yüzde 10’luk kısmı da doğrulayıcılara (validator) ödül olarak veriyor. Bunun bir sonucu olarak, kullanıcılar kötü niyetli MEV saldırılarına karşı korunuyor ve ayrıca işlemlerinin ürettiği arbitraj fırsatlarından kar etme fırsatı buluyorlar. Bu, geçmişte Ethereum‘un daha yetenekli kullanıcılarının erişebildikleri bir avantajdı.

MEV Engelleyici RPC’si, Infura, Ankr ve Alchemy gibi kripto para piyasasında halihazırda mevcut olan diğer RPC çözümleriyle rekabet edecek. Ayrıca Flashbots’un henüz geliştirme aşamasında olan ve benzer şekilde kullanıcıları saldırılardan korumayı ve aynı zamanda geliri onlarla paylaşmayı amaçlayan MEV payına da karşı çıkacak.

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