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Heyecan Dorukta! Dünyaca Ünlü Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu! Artık An Meselesi!

Kripto para piyasası, Bitcoin (BTC) öncülüğünde görece hareketsiz kalırken dünyaca ünlü analist John Bollinger'den dikkat çeken bir yorum geldi.
11:04
6 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin (BTC) öncülüğünde görece hareketsiz kalırken dünyaca ünlü analist John Bollinger’den dikkat çeken bir yorum geldi. Analist, bu hafta Bitcoin’de önemli bir fiyat kırılması yaşanabileceği öngörüsünde bulundu.

Bitcoin’de Bollinger Bantları İyice Daraldı

Piyasa uzmanlarının ve analistlerin teknik analiz yaparken sık sık kullandığı Bollinger Bantları’nın mucidi John Bollinger, Bitcoin fiyatının sıkıştığı ve fiyat üzerinde baskı oluğunu belirten ünlü analist Bob Loukas ile yakın zaman önce Twitter üzerinden yaptığı fikir alışverişinde “Neredeyse bir sıkışmanın içindeyiz” diyerek volatilitenin artmasını beklediğini belirtti.

John Bollinger tarafından oluşturulan Bollinger Bantları göstergesi, piyasadaki volatiliteyi ölçmek ve potansiyel kırılmaları saptamak için teknik analizde kullanılan popüler bir araçtır. Bollinger Bantları volatilitenin arttığı dönemlerde genişlerken, volatilite düştüğü dönemlerde daralır. Bollinger’in bahsettiği gibi ortaya çıkan sıkışma, bantların önemli ölçüde daralmasıyla görüldü ve yaklaşmakta olan potansiyel fiyat hareketine işaret ediyor.

Şu anda Bitcoin’de Bollinger Bantları’nın sıkışması, çok yakında volatilitenin artacağı ve önemli fiyat hareketlerinin görülebileceği anlamına geliyor olması bakımından oldukça önemli.

Artık An Meselesi!

John Bollinger’in son Bitcoin yorumu, ABD’de patlak veren ve Avrupa’ya sıçrayan bankacılık krizinin ardından 20 Mart’ta “kaliteye uçuş” olarak nitelendirdiği Bitcoin’deki yükseliş beklentisini ifade etmesinden birkaç hafta sonra geldi.

Ünlü analist o zaman bunun kripto para piyasasındaki döngü için önemli bir dönüm noktası olarak hareket edip fiyatları yükseltebileceği veya piyasanın kendini tekrar cezalandırarak düşüşe neden olabileceği konusunu sorgulamıştı. Bollinger Bantları’ndaki sıkışma bu sorunun yanıtını almaya oldukça yakın olduğumuz anlamına geliyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre en büyük kripto para BTC, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 2,12 düşüşle 27 bin 926 dolardan işlem görüyor.

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