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Social Trading Nedir?

11:28
6 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

Social Trading başarılı kripto para yatırımcılarının işlemlerini kopyalayarak aynı işlemi bir çok kişinin yapmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Yatırımcıların çevrimiçi bir platform veya topluluk aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurmalarına, etkileşime geçmelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine olanak tanır. Bu yatırım şekli, bitcoin ve kripto para platformlarının yükselişi nedeniyle son yıllarda popülerlik kazanmıştır.

Sosyal Trading, yatırımcıların etkileşime geçmeleri, ticaret fikirlerini, deneyimlerini ve stratejilerini paylaşmaları için bir merkez görevi gören özel platformlarda gerçekleşir. Bu platformlar genellikle kullanıcılar arasında iletişim ve işbirliğini kolaylaştırmak için profiller, haber akışları ve mesajlaşma sistemleri gibi sosyal ağ özelliklerini içerir. Sosyal yatırım platformları genellikle kullanıcıların diğer yatırımcıların performansını analiz etmesi ve değerlendirmesi için araçlar sağlar. Bu araçlar arasında sıralamalar, geçmiş performans verileri, risk değerlendirmeleri ve diğer ilgili ölçütler yer alabilir; böylece kullanıcılar başarılı yatırımcıları geçmiş performanslarına ve stratejilerine göre belirleyebilir ve takip edebilir.

Sosyal Trading Avantajları

Sosyal Trading’in en önemli özelliği, kullanıcıların diğer başarılı yatırımcıların işlemlerini ve stratejilerini otomatik olarak kopyalama yeteneğidir. Kopyalama (copy trading), kullanıcılar ticaret sermayelerinin bir kısmını seçilen başarılı bir yatırımcının kararlarını uygulamak için tahsis edebilir ve işlemleri gerçek zamanlı olarak kopyalayabilir.

Sosyal Trading özellikle yeni başlayanlar veya sınırlı zaman ve kaynaklara sahip olanlar için alım satım sürecini basitleştirebilir.

Sosyal Trading’de kullanıcılar lider ya da takipçi rolünü üstlenebilir. Liderler genellikle alım satımlarını, stratejilerini ve ön görülerini toplulukla paylaşan deneyimli ve başarılı yatırımcılardır. Takipçiler ise liderlerin uzmanlıklarından faydalanarak onlardan bir şeyler öğrenmeyi ve potansiyel olarak onların işlemlerini kopyalamayı seçen kullanıcılardır.

Sosyal Trading, basitleştirilmiş karar verme, başarılı yatırım stratejilerine erişim ve destekleyici bir topluluk gibi çeşitli avantajlar sunarken, aynı zamanda riskler ve potansiyel dezavantajlarla birlikte gelir.

Sosyal Trading Dezavantajları

Diğer yatırımcıların işlemlerini kopyalamak her zaman bir bireyin risk durumunu, finansal hedeflerini veya yatırım beklentilerini karşılamayabilir. Kullanıcıların ilgili riskleri anlaması ve buna göre yönetmesi önemlidir.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi olmayabilir ve başarılı bir yatırımcıyı ya da stratejiyi takip etmenin kar getireceğinin garantisi yoktur.

Bu riskleri azaltmak ve sosyal trading’den en iyi şekilde yararlanmak için kullanıcılar kendi araştırmalarını yaparak, yatırım becerilerini geliştirerek ve takip etmeyi seçtikleri başarılı yatırımcıları veya stratejileri dikkatle seçerek dengeli bir yaklaşım benimsemelidir.

Sosyal Trading Platformları

TraderWagon, deneyimli ve acemi yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformudur. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanır. TraderWagon aynı zamanda Social Trading yapmanıza olanak tanır. Social Trading fikri basittir: Deneyimli ve karlı yatırımcıların gerçek zamanlı kripto işlemlerini otomatik olarak kopyalar. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi son 30 günde kazanç yüzdeleri (ROI) ve kar zarar durumu (PNL) görülebilir. Örneğin aşağıda Tsin9 adlı kullanıcının son 30 günde alım-satım işlemlerinden %354 oranında kar elde ettiği görülebilir. Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformu yatırımcıların alım-satım sonuçlarını kanıta dayalı olarak Binance desteğiyle işlem verileri üzerinden göstermektedir.

TraderWagon’da iki tür kullanıcı vardır, Lider Yatırımcılar ve Kopya Yatırımcılar. Lider Yatırımcılar, portföyleri yöneten ve diğer yatırımcıların portföyünü takip etmesine ve kopyalamasına izin veren yatırımcılardır. Kopya Yatırımcılar, Lider Yatırımcıların işlemlerini takip eden ve kopyalayan yatırımcılardır. TraderWagon‘da başarılı yatırımcıların alım-satım stratejilerini kopyalayarak kazanç sağmak mümkündür.

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