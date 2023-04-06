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Türk kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği XRP Coin son zamanlarda adından fazlasıyla söz ettirdi. Eskiden 20 bin altcoin yoktu fakat XRP daha az projenin olduğu günlerde Türk kripto yatırımcısının ilgisini çekiyordu. Uzun vadede iyi bir performans gösterdiği söylenemez ancak bundan sonraki süreçte tüm bu kayıp süreyi telafi edebilir.

XRP Coin Kaç TL?

Yazı hazırlandığı sırada 21milyon.com verilerine göre XRP Coin 10,25 TL’den alıcı buluyor. Türk kripto para borsalarındaki toplam işlem hacmi ise 417 Milyon TL’nin üzerindedir. Son 30 günde popüler altcoin TL karşısında %38,5 oranında değer kazandı. Dolar paritesinde ise 0,499 dolara düşen fiyat kritik desteğini kaybetmek üzere. Tüm kripto para borsalarındaki toplam hacim %6,65 oranında azaldı ve 1,25 milyar dolar seviyesine geriledi. Altcoinin fiyatı ise %4,59 oranında düştü. BTC ve ETH karşısında da %2,5 oranında değer kaybeden XRP Coin son yükselişinin ardından bir düzelme yaşıyor.

Fiyat eğer 0,46 doların da altına düşerse bu durumda yükseliş ivmesinin kaybolduğu söylenebilir. Şimdilik 0,6 dolardan reddedilen fiyat istikrarlı bir düşüş yaşıyor.

XRP Geleceği

Kısa vadeli fiyat hareketlerinden daha önemli olan şey budur. Bir altconinin kısa vadede nasıl performans göstereceğini kestiremezsiniz. Spekülatif hareketler sizi tahminlerinizde ters köşe yapabilir. Ancak uzun vadeli planlar bugüne kadar kripto para yatırımcılarına en fazla kazanç getiren seçenek oldu. Bilmeniz gereken 3 önemli şey var.

Ripple Davası

Davada artık sona yaklaşıldı. Yatırımcıları heyecanlandıran şey de bu, Ripple yönetimi davanın Haziran sonuna kadar bitmesini bekliyor. Daha da önemlisi farklı SEC davalarından çıkan kararlar Ripple’ın bu süreçte zafere ulaşma ihtimalinin sıfır olmadığını gösteriyor. Dava bittiğinde birçok pozitif gelişme göreceğiz. Bunlardan ilki Coinbase gibi borsalar XRP Coin’i yeniden listeleyebilecek. Böylece ABD vatandaşları popüler altcoine erişebiliyor olacak.

XRP ve Güven

En önemli ikinci detay ise kısa vadede sona erecek davanın ardından artık XRP radardan çıkacak. SEC’in zincirleme davalar açmasından endişe eden yatırımcıların önünde zaten dava açılmış ve süreci tamamlanmış bir altcoin var. SEC, ETH için bile dava açmayı düşünürken XRP Coin’in dava sürecinin bitmiş olması ona karşı bir talep patlaması doğurabilir. Biz bunun örneğini nerde gördük? Şubat ayında Polkadot ekibinin SEC ile görüşüp DOT’un menkul kıymet olmadığına kanaat getirdiği rapor yeniden parlatıldığında DOT fiyatının artışıyla gördük. Sonrasında Gensler, BTC hariç tüm kripto paralar menkul kıymettir dedi.

XRP Akıllı Sözleşmeleri

Altcoinin geleceğine dair üçüncü büyük detay ise XRP ağının artık geliştiricilere açık bir ekosisteme dönüştürülmesi niyetidir. Bu niyeti geçen yıl duyurdular ve yatırımcıların çoğu bunun tam olarak ne anlama geldiğinin farkında değil. Akıllı sözleşme yeteneklerine sahip olmayan ve SEC ile savaşan XRP’nin ilk 10’da tutunabiliyor olması büyük bir başarı. Ve eğer ağın akıllı sözleşmeler için aktif olarak kullanıldığını görürsek topluluğun işine yarayan bir ağa dönüşecek. Ağdaki aktiflik artacak ve fiyatı bugün olduğu seviyenin daha da ötesine geçebilecek.

XRP Coin Uyarısı

Üç güzel şeyin ardından bir uyarı şart. XRP Coin ATH seviyesi olan 3 dolar bölgesine ulaştığında dolaşım arzı bu denli büyük değildi. Bugün yeniden 3 dolara ulaşması için dolaşım arzı eğer 51 milyar seviyesinde kalırsa piyasa değerinin 153 milyar dolar olması gerekecek. Arzın tamamı dolaşıma girerse 300 milyar dolarlık piyasa değerini hedefleyecek. Bu senaryoda Tether, BNB, USDC gibi popüler altcoinlerin piyasa değerini aşması gerekir. Böylesine devasa bir talep görür müyüz? Bu da yatırımcıların düşünmesi gereken bir soru.