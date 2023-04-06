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CMC (CoinMarketCap) verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’yi aşan bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 28.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin güne düşüş ile başlarken kripto para piyasasının toplam değeri ise CMC verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Hafta başında güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Dogecoin (DOGE) de son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %6’nın üzerinde bir değer kaybı kaydetti.

Bitcoin, 28.000 Doların Altına Geriledi

Bitcoin’in 28.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasası, güne düşüş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1875 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyelerinden 1,18 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Hafta başında güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan DOGE de %6’nın üzerinde bir değer kaybı kaydederek düşüş yönlü bir ivme yakaladı.

Dogecoin’deki Yükseliş Trendi Tersine mi Dönüyor?

DOGE, hafta başında Twitter’ın web sitesinin logosunu Dogecoin ile değiştirmesi ile birlikte güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Hafta başında %30’u aşan değer artışları kaydederek 0,1 dolar seviyelerini aşan DOGE, kripto para piyasasının da düşüşe geçmesi ile birlikte yönünü yeniden aşağı çevirdi. Dogecoin’de hafta başından bu yanaki yükseliş rüzgarı, büyük ölçüde tersine dönmeye başladı. Son günlerde yönünü yeniden aşağı çeviren DOGE, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %6’nın üzerinde bir değer kaybı kaydetti ve 0,09 dolar seviyelerine geriledi. Çok sayıda kripto analiz platformu, volatilitenin artması ile birlikte portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak adreslerin hafta içerisinde gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para transferlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Kripto analiz platformlarının paylaştığı verilere göre günler içerisinde 180 milyon dolar değerin üzerinde DOGE transferi gerçekleşti. Ayrıca Dogecoin’in (DOGE) işlem hacminde de CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %50’ye yakın bir düşüş kaydedildi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.