Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


DEX Borsa Nedir?

00:48
6 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

DEX (decentralized exchange) merkezi olmayan bir şekilde çalışan bir kripto para borsası türüdür. DEX’te alım satım işlemleri için merkezi bir otorite veya aracı yoktur. Bunun yerine bir DEX, yani Türkçe ismiyle merkezsiz borsa, eşler arası (P2P) bir ağ kullanarak yatırımcıların doğrudan birbirleriyle kripto para alışverişi yapmasına olanak tanır.

Merkezi olmayan borsalar, kripto paraların depolamasına, takas edilmesine ve işlemleri otomatik olarak gerçekleştiren akıllı sözleşmelerle etkileşime girmesine olanak tanıyan blok zinciri tabanlı bir protokol kullanarak çalışır. Akıllı sözleşmeler, iki veya daha fazla taraf arasındaki bir anlaşmanın şartlarını otomatik olarak kolaylaştıran, doğrulayan ve uygulayan kendi kendini yürüten sözleşmelerdir. Aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem süreçlerinde verimliliği artırmak için kullanılırlar.

Bir DEX’te emir defteri ve alım satım motoru, işlemlerin güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak için birbirleriyle iletişim kuran merkezi olmayan bir ağda barındırılır. Bu merkezi olmayan mimari, borsanın hack’lenme, dolandırıcılık ve içeriden öğrenenlerin ticareti gibi merkezi borsaların risklerine karşı savunmasız olmamasını sağlar.

Ayrıca, DEX’ler sansüre dayanıklıdır ve yatırımcıların özel anahtarlarının kontrolünü merkezi bir otoriteye teslim etmelerini gerektirmedikleri için kullanıcılara fonları üzerinde tam kontrol sağlar. Bu da DEX’leri varlıkları üzerinde gizlilik, güvenlik ve özerkliğe öncelik veren kullanıcılar için cazip hale getirmektedir.

Bununla birlikte, merkezi olmayan borsalar hala gelişimin erken aşamalarındadır ve bazı sınırlamaları vardır. Örneğin, DEX’ler merkezi borsalara kıyasla daha düşük likiditeye ve daha yavaş işlem sürelerine sahiptir. Bunun nedeni, merkezi olmayan ağların düğümler arasında mutabakat gerektirmesi ve bu mutabakata ulaşmanın merkezi sistemlerden daha uzun sürebilmesidir.  Bu sınırlamalara rağmen merkeziyetsiz borsalar, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarına yönelik artan talep nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde popülerlik kazanmıştır. DeFi, blok zinciri teknolojisi üzerinde çalışan ve herkesin erişebileceği açık ve şeffaf finansal hizmetlere olanak tanıyan merkezi olmayan bir finansal sistem yaratmayı amaçlayan bir harekettir. Merkezi olmayan borsalar bu hareketin önemli bir parçasıdır ve merkezi aracılara güvenmeden kripto para alışverişi için güvenli ve merkezsiz bir yol sağlar.

Piyasada çok sayıda merkezsiz borsa bulunmaktadır. Bunlardan biri de dYdX borsasıdır. dYdX açık, güvenli ve güçlü finansal ürünler oluşturma misyonuyla önde gelen merkezi olmayan bir borsadır. dYdX, Ethereum üzerinde denetlenmiş akıllı sözleşmeler üzerinde çalışır ve bu da ticaret yaparken merkezi bir borsaya güvenme ihtiyacını ortadan kaldırır. dYdX borsasına bu link üzerinden ulaşabilir ve Metamask cüzdanınızı bağlayarak işlemlere hemen başlayabilirsiniz. Metamask ile ilgili bilgi almak için Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir? yazımıza bakabilirsiniz. dYdX üzerinde şu anda BTC, ETH, SOL, MATIC, XLM, LINK, ATOM ve EOS gibi 40’a yakın en çok kullanılan kripto paranın USDT ile alım-satımı güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Nasıl Alınır?
Bitcoin Nasıl Alınır?
Kredi Kartı ile Bitcoin Alınır Mı?
Kredi Kartı ile Bitcoin Alınır Mı?
Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!
Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!
Bitcoin Kaldıraçlı İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?
Bitcoin Kaldıraçlı İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?
Kripto Paralarda Marjin Nedir?
Kripto Paralarda Marjin Nedir?
Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır?
Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır?
Altın ve Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! 69 Milyar Doları Yöneten VanEck CEO’su: Başlangıcındayız
Altın ve Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! 69 Milyar Doları Yöneten VanEck CEO’su: Başlangıcındayız
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!
Kaçırmayın! Kripto Dünyasının Yıldız İsmi, BTC, SOL ve 2 Altcoin İçin Büyük Fırsatı Açıklıyor!
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Her An Patlayabilir! Ünlü Formasyon Bu Altcoin’de Yüzde 45’i Aşan Yükselişe İşaret Ediyor!
Güncel NFT Haberleri
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!
12 Temmuz’dan Beri İlk! Kripto Paralarda Neler Oluyor? XRP Coin’e Dikkat!
Merkezsiz Borsa Nedir?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023