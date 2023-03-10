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  •   Ünlü Kripto Figürü Buterin Bu Altcoin’lere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: “Hiçbirinin Değeri Yok”

Ünlü Kripto Figürü Buterin Bu Altcoin’lere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: “Hiçbirinin Değeri Yok”

Ethereum'un (ETH) kurucu ortağı ve geliştiricisi Vitalik Buterin, bir süredir shitcoin olarak nitelendirdiği altcoin'lere karşı olan savaşını sürdürüyor.
13:36
10 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum‘un (ETH) kurucu ortağı ve geliştiricisi Vitalik Buterin, yalnızca birkaç gün önce cüzdanına isteği dışında gönderilen ve değeri 700 bin doların üzerinde olan birden fazla altcoin’i satmak için harekete geçmesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu hamlesi söz konusu altcoin’lerin fiyatının sert şekilde düşmesine neden olurken, Buterin’in o zamandan beri shitcoin’lere karşı savaşını sürdürdüğü görülüyor.

BITE Özelinde Shitcoin’leri Hedef Aldı

Vitalik Buterin, 9 Mart 2023 tarihinde Reddit’teki küçük bir subreddit’te yayınladığı bir gönderide altcoin projelerinden biri olan Bite‘ı (BITE) ve birçok altcoin’i “kültürel ya da ahlaki bir değeri olmayan ve muhtemelen yatırımcıların yatırdıkları paranın çoğunu size kaybettirecek” birer shitcoin olarak gördüğünü söyledi.

Veri takip platformu PeckShield’a göre BITE, Buterin’in 7 Mart’ta shitcoin satış çılgınlığında sattığı altcoin’lerden biriydi ve yaklaşık 9 bin 250 dolar karşılığında 3.4 milyon BITE satışı yaptı.

Buterin’in Reddit’te BITE özelinde shitcoin‘lere gösterdiği tepki, 2020’nin Temmuz ayında oluşturduğu ve halen moderatörlüğünü yaptığı subreddit’te BITE token’ını öne çıkaran çok sayıda paylaşım yapılmasından kaynaklanıyordu. Bununla birlikte Ethereum’un kurucu ortağının gösterdiği tepki bazılarının desteğinin alırken bazılarının tepkisi çekti. Öte yandan konuyu dalgaya alanların da olduğu görüldü.

Birçok kişi Buterin’in yer aldığı mem’ler paylaşarak konuyu dalgaya alırken, onun kripto cüzdanına 250 milyon BITE gönderildiği görüldü. Buterin’in tepki gösterdiği BITE’ın henüz birçok kripto para borsasında listelenmediği ancak fiyatının 0,011 dolar civarında seyrettiği görülüyor. Bu da kripto cüzdanına gönderilen 250 bin BITE’ın yaklaşık 2 bin 750 dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.

Buterin’in Shitcoin Savaşı

Ethereum’un kurucu ortağı sadece iki gün önce kripto cüzdanına istediği dışında gönderilen 700 bin dolar değerinde shitcoin’i satarak Ether‘e (ETH) dönüştürmüştü.

Buterin, 2021’in Mayıs ayında da benzer bir hamlede bulunmuş ve Shiba Inu (SHIB) ve Dogelon Mars (ELON) gibi token’larda satışlar yaparak fiyatlarının sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 90 oranında düşmesine neden olmuştu.

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