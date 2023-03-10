Ethereum Blockchain'inin yerel varlığı olan Ether (ETH), düzenleyici belirsizlik ve ABD merkezli iki bankadan gelen olumsuz haberlerle küresel finans sisteminde daha büyük bir krizin başladığına dair şüphelerin ortaya çıkmasının ardından son iki ayın en düşük seviyesine düştü.

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Ethereum Blockchain’inin yerel varlığı olan Ether (ETH), düzenleyici belirsizlik ve ABD merkezli iki bankadan gelen olumsuz haberlerle küresel finans sisteminde daha büyük bir krizin başladığına dair şüphelerin ortaya çıkmasının ardından son iki ayın en düşük seviyesine düştü. ABD’nin en önemli kripto bankası Silvergate Bank‘ın çatı şirketi Silvergate Capital’in bankanın faaliyetlerini durdurarak gönüllü tasfiyeye gitme kararı ve teknoloji bankası Silicon Valley Bank (SVB) Finans Grubu’nun alelacele fon toplamaya başlaması ABD bankalarının hisselerinin düşüşe geçmesine ve sektör genelinde yatırımcıların endişelerini artırmış durumda.

ETH’deki Satışlara Coinbase Öncülük Etti

Bir gözlemciye göre, Ether için esas satış baskısı Nasdaq borsasında işlem gören kripto para borsası Coinbase’den (COIN) geldi. Veriler Ethereum Blockchain’inin yerel varlığının 12 Ocak’tan bu yana en düşük seviye olan bin 392 dolara gerileyerek 24 saatlik düşüşünü yüzde 8’in üzerine çıkardığını gösteriyor.

Güney Kore merkezli kripto veri platformu CryptoQuant tarafından takip edilen veriler, ETH’nin Coinbase’deki ABD doları cinsinden fiyatı ile ETH’nin Binance’deki Tether (USDT) cinsinden fiyatı arasındaki farkı ölçen Ether’in Coinbase prim endeksinin 18 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor.

CryptoQuant, Coinbase primindeki düşüşe atıfta bulunarak “ETH’deki satış baskısına Coinbase öncülük etti” notunu düştü.

ETH’den Menkul Kıymet Olarak Söz Edilmesi Düşüşe Katkı Sağladı

New York Başsavcısı’nın kripto para borsası KuCoin’e açtığı davada ETH‘den bir menkul kıymet olarak söz etmesi ise beklendiği gibi ortaya çıkan satış baskısını derinleştirdi. Ether‘i bir emtia değil de bir menkul kıymet olarak kabul edilmesi halinde yetki ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) geçecek. Böyle bir durumda SEC, ETH yatırımcılarını kayıt, açıklama ve akreditasyonla ilgili katı şartlara tabi tutabilir.