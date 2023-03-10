Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu Altcoin’de “Menkul Kıymet” Krizi! Dev Kripto Para Borsası Coinbase’deki Yatırımcılar Satıyor!

Bu Altcoin’de “Menkul Kıymet” Krizi! Dev Kripto Para Borsası Coinbase’deki Yatırımcılar Satıyor!

Ethereum Blockchain'inin yerel varlığı olan Ether (ETH), düzenleyici belirsizlik ve ABD merkezli iki bankadan gelen olumsuz haberlerle küresel finans sisteminde daha büyük bir krizin başladığına dair şüphelerin ortaya çıkmasının ardından son iki ayın en düşük seviyesine düştü.
13:15
10 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum Blockchain’inin yerel varlığı olan Ether (ETH), düzenleyici belirsizlik ve ABD merkezli iki bankadan gelen olumsuz haberlerle küresel finans sisteminde daha büyük bir krizin başladığına dair şüphelerin ortaya çıkmasının ardından son iki ayın en düşük seviyesine düştü. ABD’nin en önemli kripto bankası Silvergate Bank‘ın çatı şirketi Silvergate Capital’in bankanın faaliyetlerini durdurarak gönüllü tasfiyeye gitme kararı ve teknoloji bankası Silicon Valley Bank (SVB) Finans Grubu’nun alelacele fon toplamaya başlaması ABD bankalarının hisselerinin düşüşe geçmesine ve sektör genelinde yatırımcıların endişelerini artırmış durumda.

ETH’deki Satışlara Coinbase Öncülük Etti

Bir gözlemciye göre, Ether için esas satış baskısı Nasdaq borsasında işlem gören kripto para borsası Coinbase’den (COIN) geldi. Veriler Ethereum Blockchain’inin yerel varlığının 12 Ocak’tan bu yana en düşük seviye olan bin 392 dolara gerileyerek 24 saatlik düşüşünü yüzde 8’in üzerine çıkardığını gösteriyor.

Güney Kore merkezli kripto veri platformu CryptoQuant tarafından takip edilen veriler, ETH’nin Coinbase’deki ABD doları cinsinden fiyatı ile ETH’nin Binance’deki Tether (USDT) cinsinden fiyatı arasındaki farkı ölçen Ether’in Coinbase prim endeksinin 18 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor.

CryptoQuant, Coinbase primindeki düşüşe atıfta bulunarak “ETH’deki satış baskısına Coinbase öncülük etti” notunu düştü.

ETH’den Menkul Kıymet Olarak Söz Edilmesi Düşüşe Katkı Sağladı

New York Başsavcısı’nın kripto para borsası KuCoin’e açtığı davada ETH‘den bir menkul kıymet olarak söz etmesi ise beklendiği gibi ortaya çıkan satış baskısını derinleştirdi. Ether‘i bir emtia değil de bir menkul kıymet olarak kabul edilmesi halinde yetki ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) geçecek. Böyle bir durumda SEC, ETH yatırımcılarını kayıt, açıklama ve akreditasyonla ilgili katı şartlara tabi tutabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
İlgili Yazılar
Artık Ölüm Kalım Noktasında! 2 Kıdem Kripto Analisti Şimdi Uyardı! 6 Ay Dedi!
Artık Ölüm Kalım Noktasında! 2 Kıdem Kripto Analisti Şimdi Uyardı! 6 Ay Dedi!
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Eyvahlar Olsun! 40 Milyar Dolarlık Altcoin Tehlikede! İlk Açıklamalar Geldi! Binance CEO’sunun Ahı Tuttu!
Eyvahlar Olsun! 40 Milyar Dolarlık Altcoin Tehlikede! İlk Açıklamalar Geldi! Binance CEO’sunun Ahı Tuttu!
Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? BTC’de Düşüş Tehlikesi Devam Ediyor Mu?
Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? BTC’de Düşüş Tehlikesi Devam Ediyor Mu?
Tren Kaçtı Mı? Dogecoin Sizi Milyoner Eder Mi? Geçmişten Bugüne Dogecoin’de Durum!
Tren Kaçtı Mı? Dogecoin Sizi Milyoner Eder Mi? Geçmişten Bugüne Dogecoin’de Durum!
Bilinmezliğin Kralı Altcoin Karmaşadan Kurtulamıyor! Önce Yüzde 10 Arttı Sonra Yüzde 10 Düştü! Şimdi Ne Olacak?
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
BTC’de Bu Hataya Düşmeyin! En İyi Piyasa Uzmanlarından Biri Kripto İçin Uyardı!
BTC’de Bu Hataya Düşmeyin! En İyi Piyasa Uzmanlarından Biri Kripto İçin Uyardı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Yüzde 50 Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoin İçin Teknik Veriler Yükseliş Diyor! Dogecoin (DOGE) Yorum!
KAVA, DAO, LQTY, XRP ve BONE Bugüne Damga Vurdu! Kripto Paralar Düşerken Bunlara Dikkat!
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023