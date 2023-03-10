Bir Fed yetkilisine göre, ABD kripto para sektöründeki gelişmeleri takip etmek için uzmanlardan oluşan özel bir ekip oluşturmaya hazırlanıyor.

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Bir Fed yetkilisine göre, merkez bankasının düzenlenmemiş stablecoin’lerle ilgili endişelerinin ortasında, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası kripto para sektöründeki gelişmeleri takip etmek için uzmanlardan oluşan özel bir ekip oluşturmaya hazırlanıyor.

“İnovasyonu Engellememeliyiz”

Washington’daki Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nde 9 Mart’ta konuşan Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, kripto paranın finansal sistem üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olabileceğini kabul etti. Ancak inovasyonun faydalarının ancak uygun korumalar mevcutsa gerçekleştirilebileceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Barr’a göre, yeni kripto ekibi Federal Rezerv’in yeni gelişmelerden ve bu sektördeki yeniliklerden haberdar olmasına yardımcı olacak. Barr konuyla ilgili açıklamalarında, “Yenilik her zaman hızlı bir şekilde gelir, ancak tüketicilerin yeni finansal ürünlerden hem para kazanabileceklerinin hem de kaybedebileceklerinin farkına varmaları zaman alır.” sözlerini kullandı.

Buna ek olarak Barr, düzenlemenin, inovasyonu engelleyecek aşırı düzey ile hane halklarına ve finansal sektöre önemli ölçüde zarar verecek eksik düzenleme arasında bir denge kurulmasını sağlamak için müzakereye dayalı bir süreç olması gerektiğini kaydetti.

FED’den Yeni Stablecoin Ekibi

Bunların yanında Barr’ın endişe noktası olarak vurguladığı kripto alt bölümlerinden biri de stablecoin’ler oldu. Barr, dolaşımdaki birçok stablecoin’i destekleyen varlıkların likit olmadığını, yani gerektiğinde bunları nakde çevirmenin zor olabileceğini söyledi. Öte yandan Barr, Fed tarafından düzenlenmediği sürece, stableccoin’lerin yaygın olarak benimsenmesinin hane halklarını, işletmeleri ve daha geniş ekonomiyi risk altına sokabileceğine inanıyor.

Ancak Federal Rezerv Sistemine katılması sürekli olarak reddedilen Custodia Bank’ın CEO’su Caitlin Long, Silvergate Bank‘ın bir bankanın batmasından kaynaklanan likidite sorunları nedeniyle çöktüğüne inandığı için Barr’ın yorumlarındaki ironiye dikkat çekti.

Long ayrıca, 8 Mart’taki mali güncellemede 21 milyar dolar değerindeki varlıklarını 1,8 milyar dolar zararla sattığını açıklamasının ardından hisseleri düşen ve sermayeyi boşaltmak için satış yapmak zorunda kaldığı korkusuna yol açan Silicon Valley Bank’ın karşı karşıya olduğu mevcut sorunlara da işaret etti.