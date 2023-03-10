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Silvergate Bank Krizi Bu Altcoin’i Vurdu! 83 Milyon Dolar Uçtu Gitti!

Büyük likidite krizinin ortasında kripto bankası Silvergate Bank'ın operasyonlarını sonlandırma ve gönüllü tasfiyesine karar verilmesi popüler altcoin'lerden birisi olan EOS'u vurdu.
12:29
10 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Büyük likidite krizinin ortasında kripto bankası Silvergate Bank‘ın operasyonlarını durdurması ve gönüllü tasfiyesine karar verildi. Bu, kripto para piyasasındaki kargaşanın neden olduğu geleneksel bankacılık sektöründeki ilk ve en büyük yüksek profilli iflaslardan biri olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Silvergate Bank’ın Gönüllü Tasfiyesi 83 Milyon Dolar Zarar Ettirdi

Efsanevi yatırımcı Peter Thiel tarafından desteklenen popüler altcoin’lerden birisi olan EOS‘un (EOS) şirketi Block.One, Silvergate Capital’de tuttuğu 83 milyon dolarlık öz sermayesini kaybetti. Block.One’dan yapılan açıklamada Silvergate’in gönüllü tasfiye duyurusunun ardından tasfiyeye kararı verildiği belirtildi. Block.One’dan yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Bu sonuçtan hayal kırıklığına uğramış olsak da kripto paraları ve kripto para sektörünü benimseyen bankaların ve diğer finans kurumlarının hem geleneksel finansal hizmetlerinin hem de yeni gelişen kripto para ekonomisinin yeteneklerini geliştirmek için teknolojiyi kullanma ve halkın ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmede iyi bir konuma sahip olduklarından tereddüt etmiyoruz.

31 Aralık 2022 itibariyle Block.One CEO’su Brendan Blumer ve şirketinin Silvergate Bank’ta toplam yüzde 9,9’luk bir hissesi bulunuyordu. SEC kayıtlarına göre, o zamanki fiyatlarla hisseler yaklaşık 95 milyon dolar değerindeydi.

Blumer ilk olarak 2022’nin Kasım ayında 92 milyon dolarlık büyük bir sermaye pozisyonu oluşturmuştu. Ardından 31 Aralık’ta birkaç sermaye eklemesi daha yapıldı. Ne yazık ki bu tam da Silvergate Bank için sorunların artmaya ve problemlerin ortaya saçılmaya başladığı dönemde oldu. 9 Mart’ta Silvergate hisseleri yüzde 42 gibi büyük bir düşüşle 2,84 dolardan kapanış yaptı. SI hisseleri yılın ilk gününden bu yana yüzde 83’ün üzerinde düşerek Block.One için büyük bir kayba neden oldu.

Silvergate Bank, Kripto Para Piyasasını Aşağı Çekiyor

Silvergate Bank’ın gönüllü tasfiyesinin neden olduğu sarsıntı tüm kripto para piyasasını sarsmış durumda. Bitcoin (BTC) son 24 saatte yüzde 8,39 değer kaybetti ve şu anda 19 bin 926 dolar ve 384 milyar dolar piyasa değerinden işlem görüyor. Ethereum (ETH) ve diğer altcoin’ler değerlerini yüzde 20’ye varan hatta aşan oranlarda kaybederek ciddi bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldılar.

Silvergate Bank’ın yanı sıra, Wall Street’teki endişe verici makro eğilimler ve düşüşler de Bitcoin ve kripto para piyasasında daha fazla satış baskısına neden oldu. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi son 2024 bütçesinde kripto para yatırımcılarının peşine düşmüş oldu.

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