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Bitcoin’de (BTC) Güncel Veriler! Panik Satışları Gelecek Mi?

Bitcoin'de (BTC) güncel veriler düşüşün devamına işaret ediyor mu? Kripto para biriminde panik satışları gelecek mi? İşte ayrıntılar!
11:45
10 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) son ​​zamanlarda karşılaştığı engelleri aşmak için mücadele ediyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümet dairesi tarafından yapılan son eylem, mevcut FUD’a destek verdi. Ama soru şu ki, bunun ne ölçüde bir etkisi olacak?

Bitcoin’de ABD Etkisi!

Çarşamba günü ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) 1 milyar doları aşkın Bitcoin’i, biri Coinbase’e ait olan da dahil olmak üzere farklı cüzdan adreslerine taşıdığına dair bir rapor yayınladı. Yetkililerin üç ayrı Bitcoin işlemi yaptığı bildirildi. Coinbase tarafından yönetilen cüzdanlara yaklaşık 10.000 dolar aktarılırken, devlet tarafından yönetilen hesaplara yaklaşık 41.000 dolar aktarıldı. DOJ’un eylemi, yatırımcılar arasında ağır satış baskılarının token fiyatını düşürebileceğine dair korkuları şiddetlendirdi.

Santiment, Adalet Bakanlığı’nın 2023’te toplam 666 milyon dolarlık bir dizi anlaşma yaptığını ve bunun önceki rekoru önemli ölçüde ikiye katladığını bildirdi. 8 Mart’taki işlemlerin kapanışında, günlük bir zaman diliminde bakıldığında BTC fiyatı toplam %2,21 düşmüştü. BTC en son gerilemeyle birlikte arka arkaya dört gün boyunca düşüş eğilimi gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi, mevcut BTC duygusunu en iyi yansıtan gösterge olduğu belirtildi. RSI nötr çizginin altına ve hatta 36’nın altına düşmesi bir ayı trendini gösterebilir. Kripto paranın direnci, üzerinde ilerleyen Uzun Hareketli Ortalama idi.

BTC Verileri!

Santiment’in hacim göstergesine bakıldığında, BTC’nin işlem hacminde son zamanlarda artışlar olduğu ortaya çıktı. Yazı kaleme alındığında Bitcoin 40.000’in üzerinde toplam işlem hacmini aşmıştı. Bu sayı son aylarda Bitcoin için en yoğun günlerden biri. Ancak Netflow metriği, diğer metriklerin gösterebileceği duyarlılık ne olursa olsun tipik etkinliği temsil ediyordu.

CryptoQuant’taki Netflow göstergesine göre, yazı tarihi itibariyle girişler çıkışlardan daha fazla. Ancak kayda değer olan, giriş hacminde belirgin bir dalgalanma olmamasıydı. Göstergenin mevcut konumu, BTC holder’larının panik içinde olmadığını ve daha fazla fiyat düşüşü beklenmeyebileceğini gösterebilir.

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