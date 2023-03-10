ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance'ın ABD kolu Binance US'nin iflas eden kripto kredi şirketi Voyager Digital arasındaki 1 milyar dolarlık anlaşmayı engellemek için temyiz başvurusunda bulundu.

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ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), bugün erken saatlerde New York iflas hakiminin kripto para borsası Binance‘ın ABD kolu Binance US’nin iflas eden kripto kredi şirketi Voyager Digital’in varlıklarını satın almak için 1 milyar dolarlık anlaşmasına izin verme kararına itiraz etmek için temyiz başvurusunda bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan Mahkeme Kararına İtiraz

ABD Adalet Bakanlığı’nın iflasları denetlemekten sorumlu bir kolu olan ABD Kayyum Ofisi tarafından yapılan itiraz, yargıç Michael Wiles’ın dört gün süren çekişmeli duruşma maratonunun ardından anlaşmayı onaylamasından sadece bir gün sonra geldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve ABD’li çeşitli düzenleyiciler de dahil olmak üzere Binance US ile Voyager arasındaki anlaşmaya şiddetle karşı çıkmışlardı. Geçtiğimiz ay SEC, Binance US’nin ABD’de kayıtsız menkul kıymet borsası işleterek federal menkul kıymet yasalarını ihlal edebileceğini savunarak Voyager’in varlıklarını satın alınmasına karşı çıktı. Ancak Yargıç Wiles, SEC’in endişelerinden etkilenmemiş gibi görünerek ve duruşmada hazır bulunan avukatlara İflas Kanunu’nun sonsuz bir süre öngörmediğini belirtti.

Wiles, “Bir şeyler yapılmak zorunda. Bekleyen alacaklılar var ve tüm bu belirsizliğin ortasında, yatırım yaptıkları mülklere, bazı durumlarda hayatları boyunca biriktirdikleri tasarruflara erişimleri yok. Bu nedenle bir tür eylemde bulunmalıyız. Bir şeyler yapmak zorundayız.” dedi.

Voyager Kendisini Tasfiye Edebilir

Binance US ile yapılan anlaşmayla Voyager’ın alacaklılarının zararlarının yaklaşık yüzde 73’ünün karşılanması bekleniyor. Voyager’ın varlıkları için bir önceki açık artırmaya çıktığı sırada en yüksek teklifi vererek açık artırmayı kazanan kripto para borsası FTX’in ile oluşturulan kurtarma planında ise Voyager’in alacaklılarının zararının yüzde 97’ini kaşılanacak ancak FTX 2022’nin Kasım ayında iflasını duyurmasıyla bu anlaşma düşmüş oldu.

Voyager’in varlıklarını Binance US’e satmak için mevcut planı uygulamamaya karar vermesi ya da ABD’li düzenleyicilerin varlık satışını engellemede başarılı olmaları halinde öne çıkan seçenek şirketin kendisini tasfiye etmesi olacak. Bu şirketin alacaklıları için muhtemelen çok daha küçük kazanımlarla sonuçlanacak.