Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dakikalar İçinde Yüzde 90’ın Üzerinde Düşen Bu Altcoin İçin “Gereği Yapılacak” Açıklaması!

Dakikalar İçinde Yüzde 90’ın Üzerinde Düşen Bu Altcoin İçin “Gereği Yapılacak” Açıklaması!

Dev kripto para borsalarından Huobi’nin token'ı HT, yüzde 90'ın üzerinde düşerek 7,45 dolardan 0,31 dolara gerilemesi sonrası Justin Sun'dan açıklama geldi.
09:05
10 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsalarından Huobi’nin token’ı HT, New York Başsavcılığı’nın KuCoin’e dava açmasının ardından sert düştü. HT token’ın fiyatı dakikalar içinde yüzde 90’ın üzerinde düşüşle 7,45 dolardan 0,31 dolara geriledi. Yazım sırasında 3,81 dolardan işlem gören HT’nin bir miktarda olsa toparlandığı görülürken kripto para borsasının danışmanı Justin Sun’dan özür geldi.

“Düşüşün Sorumlusu Kaldıraç Kullanan Birkaç Kullanıcı”

TRON ekosisteminin kurucusu ve kripto para borsası Huobi’nin danışmanı Justin Sun, kısa süre önce kişisel Twitter hesabından HT token’daki düşüşe ilişkin açıklamalarda bulunurken, yaşananlardan dolayı yatırımcılardan özür diledi.

Sun, “Birkaç kullanıcının neden olduğu kaldıraçlı likidasyonun piyasa üzerindeki etkisi için  özür dileriz ve Huobi platformunun çoklu para birimi likiditesini daha da iyileştirmek için 100 milyon ABD doları yatırımla bir likidite fonu oluşturacağız. Ana kripto paraların ve HT token‘ın likidite derinliğini artırmaya, kaldıraç riski uyarılarını ve likidite özelliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu olayla ilgili olarak, topluluğu süreç hakkında sürekli bilgilendiriyor olacağız. Huobi, HT token’ın yüksek volatiliteden kaynaklanan platformdaki tüm kaldıraçlı pozisyon kayıplarını üstlenecek.” dedi.

100 Milyon Dolarlık Likidite Fonu Hızla Oluşturuldu

Sun, açıklamasından birkaç saat sonra yaklaşık 100 milyon ABD doları değerindeki 100 milyon USD Coin‘in (USDC) Huobi’ye aktarıldığını kanıtlayan bir işlemin bağlantısını paylaştı. Bu, Huobi’nin danışmanının oluşturulacağını belirttiği likidite fonunun hızla oluşturulduğu ve sürecin tamamlandığı anlamına geliyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) sağladığı verilere göre HT token, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 20’nin üzerinde düşüşle 3,81 dolardan el değiştiriyor. Tradingview’in fiyat grafikleri büyük çöküşe işaret ediyor olsa da CMC’nin verileri HT token’ın son 24 saatte en yüksek ve düşük sırasıyla 1,84 dolar ve 4,92 doları gördüğünü gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
İlgili Yazılar
Artık Ölüm Kalım Noktasında! 2 Kıdem Kripto Analisti Şimdi Uyardı! 6 Ay Dedi!
Artık Ölüm Kalım Noktasında! 2 Kıdem Kripto Analisti Şimdi Uyardı! 6 Ay Dedi!
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Eyvahlar Olsun! 40 Milyar Dolarlık Altcoin Tehlikede! İlk Açıklamalar Geldi! Binance CEO’sunun Ahı Tuttu!
Eyvahlar Olsun! 40 Milyar Dolarlık Altcoin Tehlikede! İlk Açıklamalar Geldi! Binance CEO’sunun Ahı Tuttu!
Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? BTC’de Düşüş Tehlikesi Devam Ediyor Mu?
Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? BTC’de Düşüş Tehlikesi Devam Ediyor Mu?
Tren Kaçtı Mı? Dogecoin Sizi Milyoner Eder Mi? Geçmişten Bugüne Dogecoin’de Durum!
Tren Kaçtı Mı? Dogecoin Sizi Milyoner Eder Mi? Geçmişten Bugüne Dogecoin’de Durum!
Bilinmezliğin Kralı Altcoin Karmaşadan Kurtulamıyor! Önce Yüzde 10 Arttı Sonra Yüzde 10 Düştü! Şimdi Ne Olacak?
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
BTC’de Bu Hataya Düşmeyin! En İyi Piyasa Uzmanlarından Biri Kripto İçin Uyardı!
BTC’de Bu Hataya Düşmeyin! En İyi Piyasa Uzmanlarından Biri Kripto İçin Uyardı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Yüzde 50 Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoin İçin Teknik Veriler Yükseliş Diyor! Dogecoin (DOGE) Yorum!
KAVA, DAO, LQTY, XRP ve BONE Bugüne Damga Vurdu! Kripto Paralar Düşerken Bunlara Dikkat!
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023