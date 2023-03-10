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Dev kripto para borsalarından Huobi’nin token’ı HT, New York Başsavcılığı’nın KuCoin’e dava açmasının ardından sert düştü. HT token’ın fiyatı dakikalar içinde yüzde 90’ın üzerinde düşüşle 7,45 dolardan 0,31 dolara geriledi. Yazım sırasında 3,81 dolardan işlem gören HT’nin bir miktarda olsa toparlandığı görülürken kripto para borsasının danışmanı Justin Sun’dan özür geldi.

“Düşüşün Sorumlusu Kaldıraç Kullanan Birkaç Kullanıcı”

TRON ekosisteminin kurucusu ve kripto para borsası Huobi’nin danışmanı Justin Sun, kısa süre önce kişisel Twitter hesabından HT token’daki düşüşe ilişkin açıklamalarda bulunurken, yaşananlardan dolayı yatırımcılardan özür diledi.

Sun, “Birkaç kullanıcının neden olduğu kaldıraçlı likidasyonun piyasa üzerindeki etkisi için özür dileriz ve Huobi platformunun çoklu para birimi likiditesini daha da iyileştirmek için 100 milyon ABD doları yatırımla bir likidite fonu oluşturacağız. Ana kripto paraların ve HT token‘ın likidite derinliğini artırmaya, kaldıraç riski uyarılarını ve likidite özelliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu olayla ilgili olarak, topluluğu süreç hakkında sürekli bilgilendiriyor olacağız. Huobi, HT token’ın yüksek volatiliteden kaynaklanan platformdaki tüm kaldıraçlı pozisyon kayıplarını üstlenecek.” dedi.

100 Milyon Dolarlık Likidite Fonu Hızla Oluşturuldu

Sun, açıklamasından birkaç saat sonra yaklaşık 100 milyon ABD doları değerindeki 100 milyon USD Coin‘in (USDC) Huobi’ye aktarıldığını kanıtlayan bir işlemin bağlantısını paylaştı. Bu, Huobi’nin danışmanının oluşturulacağını belirttiği likidite fonunun hızla oluşturulduğu ve sürecin tamamlandığı anlamına geliyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) sağladığı verilere göre HT token, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 20’nin üzerinde düşüşle 3,81 dolardan el değiştiriyor. Tradingview’in fiyat grafikleri büyük çöküşe işaret ediyor olsa da CMC’nin verileri HT token’ın son 24 saatte en yüksek ve düşük sırasıyla 1,84 dolar ve 4,92 doları gördüğünü gösteriyor.