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ABD Piyasalarına Soğuk Duş! Yaşananlar Kripto Para Piyasalarınıda Vurdu!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir takım ekonomik hareketliliğin ardından dünyanın önde gelen bankasının düşen hisse senedi kripto paraları vurdu!
00:10
10 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

SVB Financial Group (SIVB.O) hisseleri, 1,75 milyar dolarlık hisse satışı başlatmasının ardından Perşembe günü %42 oranında düştü.

SIVB’de Düşüş!

Banka, risk sermayesi fonlamasının yakın vadede kısıtlı kalabileceğini söylerken, İcra Kurulu Başkanı Greg Becker müşterilerin nakit yakımının Şubat ayında arttığını söylediği için hisseler 25 yılın en büyük kaybı yolunda ilerliyor. Erken aşamadaki işletmeler için çok önemli bir borç veren SVB, 2022’de borsalara kote olan ABD’deki girişim destekli teknoloji ve sağlık şirketlerinin yaklaşık yarısının bankacılık ortağı. Greg Becker yatırımcılara yazdığı bir mektupta şu ifadelere yer verdi:

 VC (risk sermayesi) dağıtımı beklentilerimizi takip ederken, müşteri nakit yakımı yüksek kaldı ve Şubat ayında daha da arttı, bu da mevduatların tahmin edilenden daha düşük olmasına neden oldu.

Finansman kışı, Federal Rezerv’in geçen yıl borçlanma maliyetlerindeki amansız artışın yanı sıra yüksek enflasyonun bir yansıması. Risk sermayesi yatırımcıları, borsada, özellikle de yüksekten uçan teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan bir bozgun nedeniyle büyük çekler imzalamaktan da çekiniyor. Farklı bir anlaşmada SVB, özel sermaye şirketi General Atlantic’in 500 milyon dolar değerindeki hisselerini satın alacağını belirtti. Bu arada derecelendirme kuruluşu Moody’s, bankanın yerel para cinsinden uzun vadeli banka mevduatının notunu düşürdü.

ABD Verileri!

Yatırım danışmanı Payden & Rygel’de yatırım sınıfı kredi stratejisi başkanı Natalie Trevithick, bankanın tahvillerinin özsermaye kadar kötü performans göstermediğini söyledi. Natalie Trevithick açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Gelecekteki performans haberlere bağlı olacak, ancak yakın vadede düzgün bir şekilde iyileşmelerini beklemiyorum. Dipten alım yapan birçok kişinin geri gelmesi için yeterli değil.

California merkezli SVB, menkul kıymetler portföyünün 21 milyar dolarını sattı ve bu durum ilk çeyrekte vergi sonrası 1.8 milyar dolarlık bir zararla sonuçlanacaktı. Satıştan elde edilen fonlar daha kısa vadeli borçlara yatırılacak ve banka vadeli borçlanmasını ikiye katlayarak 30 milyar dolara çıkaracak. Greg Becker konu hakkında şunları vurguladı:

Bu önlemleri alıyoruz çünkü müşterilerimizden daha yüksek faiz oranları, baskı altındaki kamu ve özel piyasalar, yüksek nakit yakma seviyeleri bekliyor. Girişim yatırım ile nakit yakma arasında bir dengeye dönüş gördüğümüzde, büyümeyi ve kârlılığı hızlandırmak için iyi bir konuma sahip olacağız.

Tüm bu yaşananlar dolaylı yol ile kripto para piyasalarını da derinlemesine etkiledi. Öncelikle Federal Rezerv açıklamaları sonrasında ABD verileri ve son olarak dünyanın önde gelen bankalarından biri olan SVB Financial Group’un yaklaşık yüzde 42 oranında gerilemesi piyasa olumsuz bir şekilde yansıdı. Bitcoin (BTC) yıl başından bu yana etkili olan yükseliş ivmesi ile 25.000 dolar seviyelerini zorlarken bahsedilen olayların neticesinde 20.455 dolara kadar geriledi.

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