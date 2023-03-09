Bu altcoinde yaşanan düşüşü fırsata çeviren bir yatırımcı, fiyattaki gerilemeden yararlanarak 96 Ethereum (ETH) değerinde kar elde etti!

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Ünlü Blockchain izleme platformu, bir yatırımcının bu kripto para projesinden %1.300 oranından fazla kâr elde ettiğini ileri sürdü.

96 ETH’lık Hamle!

Veri analitik şirketi olan Lookonchain’e göre, Ethereum (ETH) kurucusu Vitalik Buterin bu hafta içerisinde gerçekleşen Shikoku (SHIK) satış işlemi ile bir arbitraj fırsatını tetikledi. Şirket açıklamalarında bir yatırımcının bu fırsatı değerlendirip çok büyük oranlarda kar elde ettiğini belirtti. Lookonchain açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Dün Vitalik Buterin’in SHIK satması nedeniyle, SmartMoney SHIK’te 14 ETH ile yaklaşık 96ETH (150.000 dolar) kazandı. Ayrıca bir başka yatırımcı ise altı ETH ile 89.6 ETH (140.000 dolar) gibi bir kar elde etti.

Blockchain izleme platformu arbitraj anının, Vitalik Butern’in SHIK satışının meme token’ın fiyatının düşmesine neden olduğu zaman gerçekleştirdiğini de açıkladı. Arbitraj işlemi, bir yatırımcının bir varlığın değişen piyasalardaki fiyat farkından yararlanarak oluşan tutarsızlığı fırsata çevirip kendi karına kullanması olarak özetlenebilir. Şirke açıklamalarında konu hakkında şunları söyledi:

Vitalik Buterin 500 trilyon SHIK sattıktan sonra SHIK’in fiyatı yaklaşık %80 düştü. SmartMoney ve arbitrajcı bu satışı fark etti ve hemen SHIK’i çok düşük fiyatlarla satın aldı, ardından sattı. Yatırımcı, Lookonchain’e göre altı ETH’yi %1.393 kazançla 89.6 ETH’ye çevirerek SHIK fiyat düşüşünden yararlandı. Diğer yatırımcı ise altı ETH ile 38 trilyon SHIK satın aldı ve 89.6 ETH karşılığında 38 trilyon SHIK sattı.

Milyon Dolarlık Kazanç!

Öte yandan 14 ETH’yi %585’lik bir artışla 96 ETH’ye dönüştürme anını yakalayan yatırımcının bu durumu birkaç işlemle gerçekleştirdiği belirtilerek konu hakkında son olarak şunlar vurgulandı: